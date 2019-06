La apuesta por Kang In Lee

Lo hemos dicho y repetido muchas veces, el Valencia CF ha de tomar la mejor decisión posible para el presente y el futuro de Kang In Lee y nunca es fácil acertar en estos casos. Otra cosa sería si el entrenador, en este caso Marcelino García, tuviera claro que se lo queda y que va a tener minutos suficientes para continuar su tremenda progresión, algo que no sería nada del otro mundo porque la temporada anterior ya demostró que puede aportar a pesar de su juventud. A partir de ahí, tampoco estaría mal recrearse un poco en lo que ha conseguido el jugador en este Mundial Sub-20, que es solo el Balón de Oro, es decir, el trofeo al mejor futbolista de un torneo en el que habitualmente brillan las auténticas estrellas emergentes, con alguna excepción.

Y tampoco estaría de más reconocer que fue el Valencia CF el que apostó por este jugador desde que no era más que un niño de once años, o que el chico y su familia también han apostado por el Valencia CF cuando podían haberse marchado más de una vez en todos estos años. Hoy, Kang In Lee es el mejor futbolista del Mundial Sub-20 y el club tiene una larguísima cola de equipos que sueñan con llevárselo cedido. Tanto si se queda como si se va, hay que asegurarse y acertar bien el tiro.