Casi un mes sin fichajes en pleno verano

Marcelino ya tiene un motivo más para presionar para que le traigan los fichajes que le faltan porque parece ser que el Consejo Superior de Deportes no va a tener tiempo de aprobar el cambio en la normativa para que las sanciones por acumulación de tarjetas no pasen de un año a otro, como ha ocurrido hasta ahora. Mucho trabajo tendrán para no atender esta petición y no sé si se habrán planteado que el hecho de no hacerlo retrasa la ejecución de una normativa nada menos que un año, porque solo hay un última y una primera jornada en LaLiga por temporada. En realidad es como lo del cambio de formato de la Supercopa, es decir, los que están sancionados, están sancionados, y cualquier cambio debería plantearse para la temporada siguiente, de manera que no favorezca ni perjudique los intereses de nadie. Aunque lo de la Supercopa sí se aprobó de manera urgente a pesar de que perjudica la Valencia CF. En fin, algún día encontrarán los dirigentes del fútbol un punto de encuentro para no andar a salto de mata, según se me ocurre o me interesa, según beneficia al Real Madrid.

En este caso, se da la circunstancia de que al Valencia CF le tocan dos piezas importantes que, para colmo, son las que no tienen recambio a estas alturas en la plantilla. Aunque el hecho de que Gayá no tenga suplente porque se fue Lato y no ha venido nadie, obviamente, no es problema de la RFEF ni del Consejo Superior de Deportes. Ni tampoco de Peter Lim, por cierto. En el caso del capitán se supone que Marcelino encontrará la manera de suplir su ausencia ante la Real Sociedad con lo que hay en la plantilla, venga o no venga Rafinha, que sigue de gira con el FC Barcelona.

Bromas aparte, porque en realidad Marcelino nunca llegó a hacer cuentas con que estarían Gayà y Parejo al cien por cien en ese partido, la realidad es que el Valencia CF tiene un problema. Sea por la razón que sea, aunque seguramente no será por errores en la interlocución, el club lleva desde el 14 de julio sin anunciar un solo fichaje, va a hacer prácticamente un mes del comunicado de Maxi Gómez y no se ha hecho movimiento alguno con éxito en el mercado. Eso a estas alturas empieza a ser un problema, por mucho que haya una base sólida y todos digan que están muy tranquilos. A ver qué tal va la cosa el día de la presentación en Mestalla con el Inter, aunque ya avisaban días atrás de que el año pasado hubo goleada en el Taronja al Leverkusen y después la Liga empezó como empezó.



Más opiniones de Julián Montoro.