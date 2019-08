¿Y tanto cuesta hacer hueco a Kang In Lee?

Nadie en su sano juicio podía imaginar hace apenas un año que una buena noticia como sin duda lo es que el Valencia CF tiene un talento de futuro como Kang In Lee iba a estar en el centro de la polémica, que precisamente el coreano acabaría siendo uno de los focos de tensión que han roto la sana convivencia y el consenso entre el máximo accionista y las personas en las que depositó su confianza para reconducir el club a nivel deportivo. Y digo yo, sin ánimo de señalar directamente a nadie en concreto, ¿tanto cuesta hacerle sitio a este chico en la plantilla del Valencia CF por mucho que el objetivo sea la Champions? Habrá quien piense que el deseo por hacer hueco en la plantilla del Valencia CF a un futbolista como Kang In Lee pueda hasta ser una intrusión ilegítima del máximo accionista en la parcela deportiva, seguro que lo hay a pesar de que los hechos son los que son. Hasta que todo empezó a torcerse primero con Rafinha y después con todo el asunto de Rodrigo, lo que se ve en la plantilla es que se ha marchado el portero que no quería el cuerpo técnico y ha venido el que Mateu y Marcelino han querido fichar. Lo mismo con el fichaje del delantero, Maxi Gómez. El central y el lateral izquierdo que eran tan necesarios ya están aquí, lo mismo que Cheryshev, por deseo expreso del entrenador.

Y lo que de momento no se ve es a ninguno de todos esos jugadores que iba a traer Peter Lim en contubernio con su amigo Jorge Mendes. Se ven cada día en diferentes medios, en lo que llaman en Italia Fantacalcio, pero no en la plantilla del Valencia CF. No veo de momento a Otamendi ni a Rafael Leao ni a André Silva ni a Falcao...

Igual que la gestión de Lim con el tema Rodrigo roza el ridículo, por la imagen del club al dejarlo fuera de los entrenamientos sin estar firmado y sobre todo por el hecho de reforzar a un rival, también se puede pensar que tener a Kang In en la plantilla es una apuesta firme del club por un futbolista que hoy por hoy no está para depositar en él la responsabilidad de ser titular, pero que con todos los respetos tampoco es Fahad ni ninguno de esos 'Messis' de la Arabia Saudí que LaLiga colocó en determinados clubes a cambio de unos petrodólares y otros tantos seguidores en twitter. A partir de ahí, la duda sigue estando en si le van a hacer hueco en la plantilla o lo seguirán intentando colocar cedido en contra de la opinión de Lim y del propio futbolista, que, ahora sí, está decidido a quedarse y jugársela al menos hasta enero.