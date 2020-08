Ni idea de Sentiment

Cómo estará la cosa para que hasta el presidente de la Agrupación de Peñas, no especialmente crítico con la propiedad, se haga una entrevista para cargar contra Meriton después del despido de un histórico del Valencia CF como Paco Camarasa, un hecho de los que tocan la fibra sensible y además en un momento especialmente delicado. La temporada acabó como acabó, pero de eso han pasado ya algunas semanas y aquí no se ve la luz por ninguna parte.

Firmaron al entrenador en que menos confiaban los aficionados y que me perdone Javi Gracia porque sé que es un comentario injusto con él, pero no deja de ser verdad y es él quien tendrá que cambiar esa opinión. No se ve el equipo ni la plantilla por ningún sitio y todo lo que ha ocurrido a partir de ahí es que se ha ido Ferran, posiblemente el mejor futbolista de la cantera en muchos años. Y bueno, que Parejo les va a vacilar para que lo acaben dejando ir al Villarreal por cuatro duros.

Yo, sea por mi ingenuidad o porque nadie es capaz de hacer a propósito las cosas tan mal, estoy convencido de que quieren hacerlo bien, hacer un buen equipo, fichar buenos futbolistas, tratar bien a los aficionados, lo que ocurre es que no saben. Ni Peter Lim ni por descontado el presidente saben cómo manejar eso que llamamos sentiment, si hasta el máximo accionista fichó un director de marketing que pretendía meterlo en una botella para venderlo. El crédito y el cariño de la gente no lo van a recuperar nunca, pero al menos hagan un equipo al que la gente se pueda enganchar y con el que la gente se vuelva a ilusionar. Si no, por muchas acciones que tengan, están muertos.