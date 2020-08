Mayoral y el Rodrigo que llegó en 2014

Borja Mayoral no es Rodrigo Moreno por muy bien que lo queramos o nos lo quieran pintar, por eso el Valencia CF hasta podría con mucha dificultad ficharlo en determinadas condiciones mientras por otro lado aprieta para intentar sacar el máximo por un futbolista al que no puede mantener. En realidad, el ahora delantero del Real Madrid se parece más al Rodrigo que llegó del Benfica en el verano de 2014, también con 23 años, que al de sus mejores temporadas con el Valencia CF, lo que más o menos explica por dónde va la jugada. Reducir costes, ni más ni menos, aunque eso lleva peligrosamente a debilitarse en el aspecto competitivo.

Si al nuevo entrenador le cuadra, qué remedio por otra parte, eso es un avance, porque él es quien ha de sacar rendimiento a la plantilla y el que ha de saber que todas las dificultades económicas y financieras no le eximen de la obligación de ganar partidos y tener al equipo entre los mejores. Hoy, inmersos en otras batallas y con el pesimismo lógico que invade a los aficionados, es complicado verlo así, pero en cuanto empiece a rodar el balón veremos -y verá Javi Gracia- que lo único que vale es ganar.

Rodrigo, como el ya excapitán Dani Parejo, tiene sus fans y sus detractores, los que le habrían puesto el lacito hace tiempo y los que ahora protestarán por su venta, porque además Meriton ya solo tiene detractores. Es un buen delantero y le da un plus de calidad al equipo, pero como en todo lo que tiene que ver con el mercado, al final lo importante no es vender, sino el precio de la venta y acertar con el recambio que después vas a fichar. A día de hoy, con suerte serán 40 millones de euros y Borja Mayoral. Ustedes dirán.

Si Lim logra esos 40 del Leeds se puede dar por satisfecho después de lo mal que lo han hecho y tal como está el mercado, un éxito si me apuran visto lo visto con Ferran, Parejo y Coquelin. Y en cuanto al recambio, quizá su papel para el fútbol del equipo lo vaya a ejercer más Kang In Lee que el propio Mayoral si lo acaban fichando.

Tampoco demos ideas. Hace un año el máximo accionista estuvo a punto de traspasar a Rodrigo al Atlético de Madrid hasta los últimos días de agosto y, aunque eran 60 millones, no pensaba traer un sustituto. No estamos tan mal, se podría hasta bromear con ello si no fuera porque el Valencia CF se está jugando mucho en todas y cada una de estas operaciones de mercado. Necesita ingresar mucho dinero y rebajar una barbaridad lo que le cuesta su plantilla, eso es evidente, pero si el nivel de la misma baja también en esa misma medida, el desastre de temporada puede ser mayúsculo. Más que nunca van a estar obligados a acertar con casi todo lo que hagan y de momento lo único que han hecho es dar salidas.