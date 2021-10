Tras una nueva derrota del Levante UD, el capitán José Luis Morales habló y se mostró muy crítico con el equipo granota y consigo mismo. "Hay que dar un poquito más, yo el primero por ser el capitán. Hemos hecho todo lo posible. La primera parte hemos estado mejor que en la segunda. Hay que salir adelante, defender un escudo y hay que ser autocríticos", admitía.

Sobre la urgencia por ganar que tiene el equipo para salir lo antes posible de la mala dinámica, Morales se mostró tranquilo destacando que "aún estamos en la jornada ocho", pero no dejó la autocrítica de lado. "Es verdad que no hemos ganado y nos responsabilizamos, yo el primero. Esto es fútbol, esperemos que llegue cuanto antes la primera victoria que nos de tranquilidad".

Y sobre la figura del Paco López, que sale 'tocado' de una nueva derrota, 'el comandante' le dio plena confianza al míster y le restó responsabilidad. "Por supuesto que queremos que Paco López siga. Salimos nosotros a jugar, él no. Cada uno tiene que hacer autocrítica. Yo tengo que dar mucho mas, con lo que hacemos no es suficiente. Somos los responsables de la situación, no se libra ninguno, hay que seguir trabajando y conseguir una victoria".