La dirección deportiva se queda en segundo plano, al menos por el momento, en el Ciutat de València. La figura de Alessio es clave hasta el final de temporada. Para lo bueno y para lo malo. Por eso se han contemplado todos los escenarios posibles tras errar el tiro con Javier Pereira y con el adiós de Manolo Salvador, David Navarro y Manu Fajardo. Su marcha y la del banquillo dejaba dos huecos y el tema del entrenador ya está solucionado.

A nivel interno no está previsto firmar a un director deportivo para este mes de enero y se fía todo a mejorar el rendimiento con el grupo que hay. De hecho, aunque es posible que se realice algún cambio no va a dar para hacer una revolución deportiva y es probable que sean más importantes las salidas que las entradas.

Por todo eso, el escenario en el Levante UD es diferente a lo previsto hace no tanto. Sí es verdad que se ha hablado con algún director deportivo y aunque no es inminente uno de los mejor colocados era Fran Garagarza. El ex del Eibar encaja tanto en un proyecto de Primera como en el caso de que finalmente se consume el descenso. Muchos jugadores tendrían que salir en ese escenario y se espera que el próximo verano se realice una gran revolución. No queda otra.

El vestuario ha quemado etapas y el ambiente no es el mejor posible, por eso hace falta una limpieza y reestructuración. En ese sentido, Garagarza ya estuvo en el Ciutat de València en el enfrentamiento contra Osasuna. Invitado, sí, pero con ‘feeling’ en vistas a una futura comunión Levante-director deportivo. Su presencia de hecho no obedecía a ninguna negociación inminente aunque si se ha hablado con él lógicamente.

En Orriols se han producido reuniones para reestructurar la secretaría técnica y ponerse manos a la obra para el futuro más cercano tras la salida del anterior grupo de trabajo. José Luis Sancho, Mora y algunos colaboradores y analistas todavía están en el club y serán los protagonistas de ese proceso de transición mientras se trabaja para el futuro. De momento, eso sí, el objetivo es tratar de salvar la temporada sobre el terreno de juego para tener más margen el próximo verano.

Para eso, Alessio Lisci, a pesar de que se pensaba en la figura de José Luis Mendilibar, deberá lograr un imposible en estos momentos. El cuadro granota no solo es el único sin ganar un partido en toda la temporada sino que está a tres partidos de la salvación (dos más el golaveraje con el Alavés). Resulta vital que la actual plantilla, que ya demostró el curso pasado, hasta el bajón de las 8 jornadas finales, que tiene capacidad para poder ganar partidos y tener un rendimiento alto.

Los Campaña, Morales y compañía no solo deben dar un paso al frente sino que están obligados teniendo en cuenta que son los líderes del grupo y los mejores pagados de una plantilla que tiene buenos futbolistas.

Partido ante el Espanyol

El Levante de hecho ya prepara ese partido contra el conjunto perico de este próximo domingo. Una cita importantísima y vital para el cuadro granota después de 24 jornadas ligueras sin ganar, 16 de ellas esta temporada. En ese encuentro, Alessio dirigirá por primera vez de manera oficial -contra Osasuna fue de manera interina- al cuadro granota.

El Espanyol sin embargo es uno de los mejores equipos de la categoría como local logrando 17 puntos de los 24 posibles en el RCD Estadium. Es más, los de Vicente Moreno han ganado 13 de los últimos 15 puntos posibles en competición liguera. El objetivo ahora es que el Espanyol sume la segunda derrota del curso.