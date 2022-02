Alessio Lisci, después de la victoria frente al Atlético de Madrid, se quitó, al unísono que el equipo, un peso de encima. La mala dinámica, tanto de sensaciones como de resultados, y la elevada distancia con los puestos de permanencia hizo que la figura del entrenador italiano perdiera credibilidad, pero el triunfo en el Wanda Metropolitano supuso un antes y un después para todas las partes. El nacido en Roma, no obstante, quiere que el trabajo siga dando sus frutos mientras busca que la euforia se rebaje. Los tres puntos contra los rojiblancos se tradujeron en oxígeno azulgrana, pero el camino continúa. Entretanto, Alessio, según su mensaje, está tranquilo.

“Yo estoy tranquilo como siempre. Las victorias de este tamaño te dan más confianza. Destacando y dejando claro que los jugadores son los que ganaron el partido. Estoy contento y trato de estar equilibrado para no hundirme. Si pensamos que ahora somos los mejores la derrota estará cerca de llegar”, comentó el técnico, quien reconoció que la moral de su plantilla aumentó tras asaltar el Wanda, pero destacó que no tienen que perder el norte y seguir firmes en el objetivo sin depender de los demás. “Una victoria ante el Atlético fuera de casa es buena para ganar confianza. Es lo que intento decir cuando perdemos. Cuando debuté contra Osasuna si no ganábamos estábamos descendidos. Cuando perdemos estamos descendidos y cuando ganamos nos lo creemos. Creo en que podemos salvarnos independientemente de cómo vaya el transcurso de los partidos. Hay que estar equilibrados”, dijo.

Además, Alessio Lisci afronta el enfrentamiento de este lunes teniendo claro cuál es el punto fuerte de un Celta que aterriza al choque en buen estado de forma. “El Celta rota muy poco a los jugadores y más o menos irán con rombo en el centro del campo. Su pressing es muy marcado, su arma más importante. Hay que minimizar eso. La clave estará ahí. Balaídos es un escenario clave y todos los partidos serán importantes de aquí a final de temporada. Hay que entrar con la misma mentalidad que el otro día. El rival y el estadio es buena situación, nos motiva”, comentó.