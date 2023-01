Alejandro Cantero sigue en la órbita del Real Zaragoza después de los cantos de sirena procedentes de la Romareda producidos durante el último mes. El conjunto maño acudirá al mercado de enero para darle nuevas herramientas a Fran Escribá para alejarse de la zona de descenso y el extremo no solo encaja en sus parámetros de refuerzo, sino que también insisten en que sea el elegido para potenciar su ataque.

Según apunta 'Heraldo', el futbolista de 22 años es el preferido en la dirección deportiva maña y se han producido nuevos contactos entre Felipe Miñambres y el entorno del jugador en los últimos días para firmarlo en calidad de cedido. El Zaragoza anda tras la pista del atacante desde hace varios meses y Fran Escribá es su valedor principal, ya que considera que sus virtudes futbolísticas encajan con la propuesta del entrenador valenciano.

La postura del club, pronunciada de manera pública por Javi Calleja, es la de no perder piezas y mantener intacta la plantilla hasta final de temporada. Sin embargo, la posibilidad de que Cantero salga prestado para que sume minutos, acumule experiencia y no vea estancado su crecimiento deportivo aumenta con el paso del tiempo. Hasta la fecha, el canterano no ha contado con apenas protagonismo desde que arrancó la temporada. Y de la mano del entrenador madrileño, solo ha disputado un total de 165 minutos en LaLiga. No obstante, el '11' cerró el 2022 con titularidad y gol ante el Andorra mediante una gran acción personal.