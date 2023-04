El desafío de ascender a Primera División se sumerge en su momento más caliente y decisivo a falta de siete jornadas por disputarse. Volver a la élite, ilusión y objetivo de los candidatos a conseguirlo, y sueño de todos los que militan, como mínimo, en la categoría de plata del fútbol español, no es, ni mucho menos, un sueño minúsculo para el Levante. Es, de hecho, una obsesión después del trágico descenso de la temporada pasada. No obstante, y a pesar de que haya generado múltiples dolores de cabeza desde el inicio del curso, el desafío de subir a Primera División empieza a coger el trayecto indicado. Y, sobre todo, adquiere tonalidad granota. La sensación de que la competición no solo le da la razón a los de Orriols, sino que, además, se le está poniendo de cara para que el ascenso dependa de los pupilos de Calleja. Es el momento. Y también la oportunidad.

