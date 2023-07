La Fundación del Levante UD mantendrá su hoja de ruta y el mismo calendario. Un proceso abierto en el que se sigue trabajando para la selección de la mejor candidatura para la sucesión de Quico Catalán y que termina el próximo lunes. La máxima accionista ha contratado también los servicios del despacho de abogados de Broseta y de una consultora para que emitan un informe no vinculante destinado a que en la Junta del Patronato se aconseje cuál es la mejor de las opciones.

Si se mantiene la amenaza de Vicente Boluda y su socio José Danvila, quien considera que su aventura empieza y termina con él, solo quedaría en pie el proyecto de Valiente más las alternativas del Frog y de Javier Martínez. Se trata de una situación compleja en un momento de lo más complicado por la crisis económica del club, pese al respaldo a LaLiga. El anunciado adiós de Quico continúa sine die y de momento Felipe Miñambres continúa adelante con la configuración deportiva la 23/24.

En los últimos días, según ha podido saber SUPER, había comenzado un movimiento interno de presión que culminó este miércoles con una entrevista en el Diario AS en la que Boluda confirmaba la caducidad de su propuesta: un préstamo de 15 millones (10 suyos y 5 de Danvila) a cambio de la gestión y de la promesa de futuras inyecciones de capital.

«Nadie del Levante ni de la Fundación nos ha dicho nada. Nosotros no vamos a entrar en una subasta, si hay gente que les propone algo mejor, pues estupendo», asegura el naviero. Y añade: «Esto se propuso el 28 de junio. Estamos a 19 de julio. Ha pasado casi un mes. Aquí nadie ha movido ficha. La Liga empieza el 11 de agosto. Aquí se están comprando y vendiendo jugadores. No hay casi margen para nada". Sin embargo, desde la Fundación se asegura que no se ha dejado de trabajar en ningún momento y que es Boluda quien no ha dado en ningún momento el paso de presentar ni transmitir su voluntad personalmente.

¿Y el proyecto de Valiente?

De todas las propuestas sobre la mesa, la única en la que abiertamente se había hablado de dinero era esta, si bien es cierto que Valiente ha anunciado a las personas que forman su proyecto y una vez se cierre el plazo presentará su diagnóstico al levantinismo. Ayer, de momento, lo que hizo fue un llamamiento a la unidad e incluso invitó a Danvila a que se sume al mismo. Ellos son Vicente Latorre, Valentín Serrats y Alberto Villanueva.