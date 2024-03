No te pierdas la SUPERentrevista a Adrián de la Fuente 'Dela', jugador del Levante UD que ha ofrecido un rendimiento creciente la presenta campaña desde el centro de la zaga. El defensa no se esconde y no piensa en otra cosa que no sea el ascenso con el conjunto ahora entrenado por Felipe Miñambres. No te pierdas la entrevista completa en la edición impresa de SUPER de este viernes 8 de marzo.