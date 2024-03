La Delegación de Peñas respalda a Pedro Lizondo tras ser expulsado del Patronato de la Fundación

El Patronato de la Fundación tomó la decisión de respaldar de forma definitiva el plan de viabilidad de José Danvila, a través de una votación en la que 14 fueron a favor y dos en contra. Las renuncias del FROG y la Delegación de Peñas marcaron una reunión en la que, diez minutos después de que arrancase, hubo un momento incomodo tanto para el afectado como para la representación de la que forma parte.

Pedro Lizondo, asesor financiero de la Delegación, fue instado a salir del encuentro para sorpresa de los medios de comunicación que se agruparon en las puertas de oficinas para cubrir el traspaso de poderes a José Danvila. El motivo, por parte de la Fundación, fue porque no se iba a tratar nada relacionado con las cuentas del club, sino que la reunión se iba a fundamentar en el sentir del voto de cada patrono.

No obstante, fuentes cercanas a la Delegación de Peñas aseguraron a Superdeporte que, además de solicitar con antelación la asistencia de Pedro Lizondo a través de correo electrónico, las cuentas del club se explicaron y desgranaron sin su presencia durante el Patronato.

Más allá de creer que se hizo de manera premeditada, ya que consideran desde las profundidades de la Delegación que negando su asistencia por mail previamente hubiera servido, entienden que Pedro Lizonzo, en calidad de asesor económico, al ver aspectos que el resto de patronos no contempla, su presencia incomoda. No obstante, las formas fueron lo que menos gustaron a una Delegación de Peñas que votó no al plan de viabilidad de José Danvila.