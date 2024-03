El patronato de la Fundación vota a favor del plan de Danvila

El patronato de la Fundación ha aprobado el plan de viabilidad de Jose Danvila después de la reunión de esta tarde. El empresario entra así en el club de manera definitiva tras una votación en la que hubieron 14 votos a favor y dos en contra, procedentes de Fundación y de la Delegación de Peñas. De esta manera, el siguiente paso del Levante será presentar el plan ante sus accionistas en la Junta de Accionistas del próximo 26 de marzo.

"Partiendo de lo que tenemos, de las opciones que había, estoy bastante satisfecho. No tengo ningún problema como ya he dicho anteriormente, a partir de ahora de explicar lo que toque del acuerdo y sus detalles. Al final lo más importante: hemos conseguido unir la figura del inversor y del gestor, de tal manera... y luego tener un peso igual que él. Mantener el mismo peso la Fundación. Debe de contar con nuestra aprobación de todo lo que haga, habrá comisión de seguimiento técnica, vigilancia y control", ha dicho Javier Murillo, vicepresidente de la Fundación tras terminar la reunión del patronato.

"Lo que me molesta de este proceso es que yo no iba a hablar hasta tener el acuerdo. Cualquier filtración nos debilitaba, en un sentido u otro. Vamos a ser inteligente, vamos a jugar la partida con las cartas que tenemos... Vamos a ser duros. Evidentemente. Se han publicado y filtrado muchas cosas y me sabe mal, no quiero entrar. Se han publicado muchas mentiras. El que tenga cualquier duda, cogemos cita en el notario, pago yo. Que diga y demuestre. No es verdad", ha explicado además al respecto sobre todo el proceso de negociación con Danvila y las noticias que han surgido al respecto.

"Aquí llevamos desde junio/julio escuchando a todo el mundo y analizando todas las propuestas. Lo que tenemos entre manos es de lo poco sostenible que ha llegado. Con las opciones que tenemos, bastante partida hemos hecho. En este sentido... no nos han ganado 5-0 y nosotros no podíamos ganar 0-5 con lo que teníamos. Lo firmado es algo bastante razonable. El inversor podía haber jugado más duro si me permitís la expresión", ha añadido al respecto.

Sobre el voto en contra de las Peñas, también ha explicado que no le parece "lógico". "Las Peñas participaron en la comisión de trabajo, en la elaboración del documento que hoy votábamos. Ellos lo aprobaron y fueron una parte activa del acuerdo. Que al final se descuelguen ha sido una cosa que lo hemos comentado, no ha sido demasiado lógico. Pretendían una ampliación de capital hasta una tercera ronda sin límite".

Los que han votado 'no' al plan de Danvila han sido el FROG y la Delegación de Peñas. Alberto Villanueva, presidente del foro, comentó en la salida de la reunión que "en el FROG han votado sus afiliados. Un 82 por cien ha votado que no, una amplia mayoría. Han habido tres puntos. Uno ha sido la ampliación de capital, muy limitada. Después, la financiación con Gedesco pensamos que debería haberse definido mejor en el acuerdo. Y, por otro lado, debería haberse definido claramente el derecho de la Fundación de tanteo, poder buscar una tercera vía en el caso".

Ramón, por su parte, argumentó que "hemos explicado por activa y por pasiva nuestras intenciones. Queríamos votar que sí, pero necesitamos unas premisas que no se han podido conseguir. Como se ha votado el acuerdo, está el punto de que si viniese alguien a comprar las acciones de Danvila nos tocaría vender al Patronato".

Comunicado oficial de la Fundación

La Fundación de la Comunitat Valenciana Levante UD “Cent Anys” se ha reunido hoy en Junta Extraordinaria del Patronato en la que se han tratado, entre otros, los siguientes puntos del orden del día:

– Análisis y en su caso aprobación del acuerdo con el inversor.

– Análisis de los puntos del orden del día de la Junta General del Club y fijación de la postura de la Fundación.

En el primer punto, se ha aprobado por mayoría de 14 votos a favor y 2 en contra el acuerdo definitivo con don José Danvila, el cual se firmará próximamente.

En el segundo punto, y sin considerar en el cuórum a los patronos que ostentan la condición de consejero del club conforme a lo previsto en los estatutos de la Fundación, se ha acordado por mayoría de 11 votos a favor y 2 en contra aprobar las cuentas anuales del club; por 9 votos y 4 abstenciones se ha acordado no aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Temporada 22-23 y por mayoría superior a 2/3 se ha acordado reelegir o nombrar a los miembros del Consejo de Administración propuestos en el orden del día de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 26 de marzo.

Del mismo modo, se abre el plazo para recibir candidaturas a los cargos de Comisión de Seguimiento del acuerdo con el inversor y de Consejero Independiente del Consejo de Administración del Levante UD. Los interesados deberán remitir su CV y una breve carta de presentación a la Fundación del Levante UD en el correo electrónico patronato@fundacionlevanteud.org hasta las 10 AM del día 20 de marzo de 2024.

*Estamos trabajando para ampliar esta información.