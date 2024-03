El mensaje del Piojo que Lim nunca entenderá

Al Piojo hay que recordarlo. Y quererlo. Por las grandes noches que nos dio como jugador. Pero sobre todo por el amor con el que siempre habló del club, el estadio y su afición. Quiere al Valencia. Por eso, pocos como Claudio son capaces de explicar el «sentiment» tan bien como él. Al argentino hay que escucharlo siempre. Ojalá también lo hiciera Peter Lim. Porque las cosas serían muy distintas. Por desgracia, ni leerá la entrevista a SUPER. Ni le importa. Ni entendería lo que dice que es lo más grave. Esto dice Claudio: «El sentido valencianista es tan profundo, con tanto amor y cariño por su club, que sí, realmente la persona que está a cargo, el dueño sí que tendría, por lo menos, que tomarse dos minutitos y analizar ese aspecto. Lo que son los negocios no me meto, pero sí podía dedicarle un tiempo al sentimiento que la afición tiene por el Valencia, y a lo que significa el club para la ciudad y la Comunitat también. Porque significa muchas cosas, yo lo aprendí, me costó un tiempo, pero finalmente lo aprendí... y eso se toma en el contacto con la gente, el día a día en la calle, con lo que te muestran y demuestran, con lo que te preguntan, lo que te devuelven a lo que pides... Desde ese punto de vista, la afición del Valencia ve lo que quieres hacer o no por su club. Entonces, en ese terreno el propietario debería tener más claridad». Que alguien del Valencia de Valencia envíe estas palabras a Singapur. O mejor no. Ya es tarde. El Piojo entiende el «sentiment» como pocos. Peter Lim nunca hizo nada por entenderlo.