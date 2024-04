Más que nunca del Pipo y de sus chavales

Mestalla se llevó un chasco. La afición salió decepcionada del estadio. Y es normal. Porque hasta el ‘speaker’ del club habló de «finalísima» y «Europa». Todos nos habíamos hecho ilusiones con la posibilidad de dejar atrás al Betis y poner el primer pie en Europa. Quien lo niegue, miente. Lo que no podemos hacer es perder la perspectiva. Este Valencia está construido para luchar por la permanencia. Así lo dijo Layhoon Chan. Baraja y Pellegrini no luchan por Europa de igual a igual. El chileno parte con ventaja en todo. Tiene más calidad. Más jerarquía. Más profundidad de plantilla. Más inversión. Más voluntad de ayudar en el mercado de fichajes. Y todo bajo la continuidad de un proyecto que cumple cuatro años con un título de Copa de por medio. Lo nunca visto para Meriton. Lo que no le dejaron a Marcelino. La derrota en el cara a cara con el Betis duele, pero los que menos culpa tienen son Baraja y sus niños. Ellos no son perdedores. Son héroes. Hoy más que nunca hay que poner en valor todo lo que han conseguido esta temporada. Estar a falta de seis jornadas peleando por Europa es todo un éxito independientemente de cómo acabe todo. Hay que apoyar al Pipo y a sus chicos hasta el final. Se han ganado el derecho a confiar en ellos. Creo que este entrenador y este joven grupo de jugadores se merecen, pase lo que pase, una gran ovación contra el Girona en el último partido de la temporada en casa. Ellos han hecho grande al Valencia. Al revés que la propiedad.

