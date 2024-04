Los milagros de Baraja no son poca cosa

El fútbol a veces no es justo, pero cuando sí lo es uno debe celebrarlo. La temporada pasada Baraja salvó al equipo y la sensación es que, me incluyo, se le dio poca importancia táctica en todo lo que sucedió. Se hablaba de gestión de vestuario y de acierto sacando a los chavales, pero en lo puramente futbolístico parecía que no tenía tanta influencia. Y la realidad es que la tenía... y la sigue teniendo. Esta temporada el equipo ha sido capaz en todo momento de esconder las debilidades que por plantilla debería tener.

Lo ha hecho encerrando al equipo atrás, tratando de aprovechar distintos estados de forma y logrando potenciar las virtudes de los chavales, que tienen un ímpetu competitivo mucho mayor que otros que hace poco vestían la camiseta del Valencia y que, por condiciones, tenían más calidad pero menos ganas de defender ese escudo. El Pipo ha logrado que con 47 puntos la barrera de los 50 esté cerca y poco a poco se convierta en la mejor temporada quitando las de clasificación Champions con Nuno y Marcelino García Toral.

En definitiva, Baraja tiene gran parte de responsabilidad de que este Valencia, con una plantilla con muchas carencias, tenga la posibilidad de meterse en Europa la próxima temporada. Por eso hay que estar animando a un equipo que merece sin duda la pena. Desde el primero al último, los jugadores del Valencia CF han logrado representar bien a la afición. Y eso no debe ser olvidado.

