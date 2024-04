Miñambres: "Estamos bien, pero tenemos que estar mejor porque con esto no nos llega"

Felipe Miñambres ha comparecido esta mañana en el Ciutat de Valencia con vistas al partido de este fin de semana en Orriols. Otra gran final en la que el cuadro levantinista buscará ante su afición los tres puntos con los que seguir acercándose a los puestos de promoción en la recta final del curso. Estas han sido las preguntas:

elipe Miñambres Repaso del parte médico del equipo para el partido

Quedan fuera Postigo y Clemente por tema de lesión. Óscar la próxima semana estará, pero para este partido no llega. El resto están recuperados. Moha y Buba y Giorgi están también bien

Bouldini y Carlos están para los 90 minutos

Moha sí, y Carlitos no. Carlos no está. Viene de lesión y no está para iniciar.

¿Qué tipo de choque esperas mañana para el Zaragoza?

Desde la llegada de Víctor, perdieron el primer partido contra Espanyol, pero fue igualado, empataron en Miranda 0-0 y el otro día ganaron un partido difícil ante el Tenerife. Es un equipo que ha ganado solidez, le costaba hacer ocasiones y goles. Lleva poco tiempo, pero intenta imponer su sello. Es un equipo que nos va a exigir, que al principio de la temporada estaban arriba e incluso se hablaba de que podían hablar por el ascenso. Luego tuvieron otros resultados y bajaron, pero sus jugadores no han cambiado. Tratará de sacar el máximo rendimiento a su grupo de jugadores. Será un partido difícil, tendremos que hacer las cosas bien, imponernos. Queremos ganar y competir. A ver si es el partido que imaginamos

¿Podría repetir once o no?

El otro día en determinadas fases estuvimos contentas, en otras no. Queremos mejorar la velocidad del juego. Ahora quitando a Posti y Clemente, casi tengo a todos disponibles. Se me presenta una situación en la que alguno con méritos se quedará fuera. El otro día no estuvo Giorgi por la selección. No sé si repetiré o no.

Afición. Se espera un Ciutat más lleno. ¿Qué le pide a la afición?

Más que pedirle, están viniendo bastantes durante todo el año, tendremos que intentarles dar un espectáculo en el que disfruten, que vean nuestra energía, nuestras disputas. Queremos darles alegrías. Pero también verán momentos difíciles en los que esperamos su apoyo. Espero que podamos brindarles la victoria. Espero darles más momentos como el día del Sporting o la segunda parte contra el Elche. Cuando aprieta el partido es muy bonito y difícil para el rival. Espero que seamos nosotros los que proquemos ese ambiente con nuestra ambición y chispa.

Dos partidos seguidos en casa. Factor Ciutat determinante

Sí. Vamos a centrarnos en este partido. En pocner nuestra energía en este partido. Cada partido ha sido vital. Después de perder en Oviedo, que ganáramos al Sporting y se viera la mejora... tenemos que seguir por ahí. En algunos momentos, sobre todo fuera, no nos está llegando. Tenemos que hacer valer el factor Ciutat para ser un equipo fuerte y sólido para ganar al Zaragoza"

El equipo se lo empieza a creer de verdad... ¿Tiene usted esa sensación?

Yo creo que estamos bien, pero que neceistamos hacer más cosas bien. Acumulamos muchos esfuerzos, la gente se entrega y es solidaria. Pero necesitamos más, con esto no nos va a llegar. Tenemos que exigirnos un poco más, dar un poco más. Y luego tenemos que intentar tener más acierto. Esto son palabras y luego hay que hacerlas. El fútbol es así de grande. El día del Elche tienes 3 y metes 3 y el día del Sporting 7 y metes una de estrategia. El mínimo lo estamos dando pero tenemos que dar un salto para ser más solventes. Estoy contento y veo que la dinámica es buena. Estamos bien, pero tenemos que estar mejor porque con esto no nos llega. Hay que hacer más cosas bien, darle importancia a los pequeños detalles y meter muchas cosas buenas de tres cuartos en adelante. Sí que estoy contento porque los jugadores lo tienen. Hay que intentar sacárselo. Veo su esfuerzo por hacer las cosas bien.

Dos finales en casa

Yo desde que llegué ha sido así. Cada partido ha sido para tener más opciones de acercanos (playoff). No es una final, pero tenemos que saber que cada partido que no ganamos es una oportunidad perdida. Luego puedes ir y ganar los últimos cuatro últimos... pero yo prefiero ganarlos ya. Es un partido importante, pero igual me pasó contra Sporting, contra Andorra, en Burgos o Valladolid. Cada partido no es una final pero sí es una vida extra para llegar al playoff. Y si llegamos al playoff luego sí seremos un equipo mucho más peligroso de lo que somos ahora.

Hablaba de su futuro en Superdeporte (entrevista) y del futuro del equipo. ¿Eso le preocupa?

El personal no me preocupa. El colectivo (jugadores que se pueden ir) es difícil que muchos de los jugadores que tenemos ahora quieran decidir ahora. La mayoría querrán esperar a terminar la temporada. De la mitad para arriba, tenemos a casi todos con contrato y del resto, depende de dónde estemos la temporada que viene. Estaría mucho más preocupado si tuviéramos que hacer 15/16 importantes. Ha renovado el del Racing, pero no muchos más. El Levante es un equipo atractivo para que cualquier entrenador quiera o pueda esperarle. Estoy mucho más preocupado por el presente, que es mucho más importante que el futuro.