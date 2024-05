Pendientes del transistor

La temporada está a dos partidos de llegar a su fin y solo un milagro puede darle al Levante UD la oportunidad de maquillar una actuación en Segunda División verdaderamente decepcionante. El equipo ahora entrenado por Felipe Miñambres se despide, siempre que no se clasifique para el playoff de ascenso, del Ciutat de València recibiendo a un necesitado Alcorcón, actualmente vigésimo clasificado y peleando todavía por la permanencia. A priori, un partido en el que debería hacerse notar la abismal diferencia de nivel de plantilla. Como otros tantos esta temporada en los que el cuadro granota partía como favorito pero no amarró el triunfo. Demasiados tropiezos que han conducido al Levante a depender de un milagro ahora.

El Ciutat de València tendrá un ojo en lo que haga su equipo sobre el verde, aunque inevitablemente el otro estará puesto en lo que suceda en el Carlos Tartiere. Y es que el Real Oviedo es sexto en la tabla, última posición que da acceso a promoción, con cuatro puntos más en su casillero que el Levante. Es decir, una victoria del cuadro ovetense frente al Andorra, otro equipo que lucha por la permanencia, enterraría matemáticamente la temporada del Levante. Hasta ahí las cuentas: Orriols necesita una victoria y que el Oviedo ‘pinche’ para llegar a la última jornada con posibilidades de promocionar. Sporting, Elche y Racing Ferrol, aunque con menos puntos que el Oviedo, también están por delante de los granotas, por lo que también es necesario que se dejen puntos.

El entrenador del Levante, Felipe Miñambres, no podrá contar para este partido con los lesionados Iván Romero y Sergio Lozano ni tampoco con el sancionado Moha Bouldini por acumulación de amarillas. No se esperan muchos cambios en el once de un Felipe que ha mantenido el bloque en las últimas semanas, pese a sumar sólo una victoria en seis partidos, y que ni siquiera ha agotado las sustituciones en sus dos últimos encuentros.

En la rueda de prensa previa al choque, Felipe Miñambres apuntó que «tenemos que apurar al máximo el hilo de vida que nos han dejado y para apurarlo sólo nos vale ganar». A la espera del desenlace del curso, sobre el juicio de la afición a un año decepcionante, el técnico explicó que «Si toca que me griten y piten, cada uno es libre y paga su abono para decir lo que sienta y piense. Ante eso no puedes hacer nada. Sé lo que he hecho y está claro que cuando las cosas no van por el camino a alguien siempre se le señala. A todos nos gusta que nos alaben, pero si hay tormenta, toca aguantarla y llevarla de la mejor manera posible».