Chirivella, ¿de vuelta a casa?

La fuga de Pedro Chirivella allá por 2013 hizo temblar los cimientos de la Ciudad Deportiva de Paterna. El Liverpool, convencido de su proyección y posibilidades desde que lo vio en directo con la selección en Las Rozas, lo invitó a visitar sus instalaciones y a partir de ahí todo fue a velocidad de vértigo. Con 15 años Brendan Rodgers acabó por convertirlo en el tercer futbolista más precoz en debutar con el primer equipo. Los esfuerzos para retenerlo de Rufete, entonces máximo responsable de la Academia, fueron en balde. Un golpe comparable a lo que en su día supuso renunciar deportivamente a Isco y que a la postre motivó un profundo cambio de política de cantera para el Valencia.

La entonces joya de la corona se marchó de València siendo un crío. Sin embargo, siete años después de aquel escándalo ahora podría volver a casa. En este tiempo han sido varias las ocasiones en las que la posibilidad de dar marcha atrás ha existido. No han sido ni una ni dos las veces que el Valencia lo ha tanteado. Pero es ahora, con la carta de libertad, cuando puede ser la definitiva. Al menos, si no para para volver a vestirse de blanquinegro, para estrenarse en LaLiga. Su nombre está encima de la mesa, entre otros, del Levante UD, uno de los clubes con los que sus agentes han contactado para tantear su posible fichaje.

El mediocentro de Rocafort, que tocó el cielo al ser declarado 'hombre del partido' ante el Everton en la FA Cup, estaba viviendo su mejor época como red antes del Coronavirus. Los elogios de Klopp, que empezó a darle bola en el primer equipo, no sólo le ayudaron a superar el trauma de hace un año en Almendralejo, cuando se quedó en el limbo. También han sido el trampolín para su posible renovación, aunque a estas alturas no hay novedad. Antes de la pandemia, la principal amenaza para su futuro en la Premier era el Brexit y sus consecuencias para los extranjeros.



Con la carta de libertad

Chirivella es uno de los futbolistas libres más resultones que ofrece el mercado. Por eso su candidatura no falta en los planes de muchas secretarías técnicas. Una de ellos es el Levante UD, si bien desde Orriols no se ha movido ficha y todo se ha limitado, de momento, a escuchar y recopilar informes. Con el fichaje de Malsa, en el centro del campo hay overbooking mientras no se produzcan salidas. Así que la opción podría encajar, aunque en este momento se impone un lógico compás de espera ante la evolución de la crisis.

Compañero de generación de Carlos Soler, la evolución de Chirivella en las categorías inferiores se cortó con el adiós de Santi Denia, mientras que en Liverpool su hábitat natural ha sido el filial sub-23. Su plan de carrera, tras una estancia en Holanda y la cesión fallida al Extremadura, se ha visto torpedeado por las lesiones. Pero, con 22 años, tiene todo el futuro por delante. Estos días, mientras se entrena en su casa de Liverpool, tiene todo el tiempo del mundo para pensar qué hace con él.