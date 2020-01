Zasca de Joan Barreda a la organización del Dakar

Joan Barreda y el chileno Nacho Cornejo se vieron este martes perjudicados por una decisión de la dirección de carrera del Rally Dakar al anular una parte de la tercera etapa por las múltiples quejas de pilotos sobre la confusa ubicación de un punto de paso.

Cornejo y Barreda, que quedaron segundo y tercero en la tercera etapa ganada por el estadounidense Ricky Brabec, se vieron relegados en la clasificación general al eliminarse el tiempo empleado por todos los pilotos para encontrar esas coordenadas GPS del último punto de paso obligatorio de la etapa.

Al haber empleado más tiempo sus perseguidores, estos se vieron beneficiados y mejoraron algunas posiciones en la clasificación general, como el austríaco Matthias Walkner (KTM).

Barreda, que terminó tercero en la etapa, acabó sexto en la clasificación de la etapa, y pasó a la cuarta plaza de la general, a once minutos por detrás de Brabec.

Cornejo continuó como segundo de la etapa, pero en la clasificación cayó hasta el quinto lugar. En cambio, el argentino Kevin Benavides fue uno de los beneficiados al quedar segundo de la general, a menos de cinco minutos de Brabec.

De esta forma, Honda ya no copa las cuatro primeras posiciones de la tabla de tiempos general, como había quedado establecido al término de la tercera etapa, pero sí tiene a sus cuatro motos entre las cinco primeras posiciones, con Walkner en el tercer puesto.

Barreda se quejó abiertamente de la ubicación del polémico punto de paso al terminar el tramo cronometrado del día y acusó a la organización de hacerlo deliberadamente.

"La nota marcaba que había un waypoint (punto de paso) en el camino y en el camino seguro que no estaba, no sé si estaría en otro lugar", dijo Barreda.

"Intentan buscar de todas las maneras para que pasen estas cosas, Estoy seguro de que lo habrán preparado, pero hay que hacerlo bien. Lo que no pueden hacer es poner un 'waypoint' en el camino y que no estén en el camino, porque el 'roadbook' dice que hay que ir por el camino, no por otro lado", sentenció el castellonense.