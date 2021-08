Jean Todt, presidente de la FIA y amigo cercano de la familia Schumacher, ha hablado sobre el actual estado de salud de Michael Schumacher y ha destacado la importante labor de Corinna, la esposa del 'Kaiser', en el proceso de su recuperación.

"Gracias al trabajo de los doctores y a la ayuda de Corinna, quien quería que Michael sobreviviera, y lo ha hecho, pero con consecuencias. Ahora mismo está luchando contra esas consecuencias y espero que las cosas poco a poco vayan mejorando", ha afirmado Todt.

Sobre la esposa y su buena labor ha destacado su manera de superar las adversidades y el modo del que se ha hecho cargo de toda su familia. "He pasado mucho tiempo con Corinna desde que Michael tuvo ese accidente tan grave. Ella es una gran mujer y ha tomado el mando de la familia. No esperaba que sucediese eso, pero acabó pasando y no tenía otra opción", ha explicado el presidente.

Mick Schumacher, hijo de Michael y actual piloto de F1, también es especial para Jean, quien ha señalado: "Mick es una de las personas que siempre tendrá un hueco especial en mi corazón y también en el de mi mujer Michelle".