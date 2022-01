Al final Joan Barreda (Honda) pudo salir a la sexta etapa del Dakar, disputada en Riad y neutralizada a los 101 kilómetros debido al mal estado de la pista, pero con "bastante dolor" tras la caída que sufrió durante la jornada del jueves y que le afectó a un hombro.

"El objetivo era intentar continuar en carrera y he tenido bastante dolor. Vamos a ver... Mucho dolor sobre todo en las zonas de piedras y en las de arena había que frenar casi a cero por los baches y los peligros. La clave es intentar que no empeore y que la inflamación no vaya a más con el paso de los kilómetros. Si sigo así, intentaré manejar la situación para continuar en carrera mientras pueda", comentó al llegar al campamento.

Una caída que, junto a los problemas de casi todos los participantes para encontrar el penúltimo punto de control de la etapa 1B, dejan a Barreda sin opciones de aspirar a la victoria en la general de motos. "La carrera se complica, está claro. Ya lo estaba desde el primer día con una pérdida de 40 minutos, teníamos que apretar cada día para recuperar tiempo y llegó la caída. El principal objetivo ahora es llegar a la meta", aseguró.

Victoria para Daniel Sanders

El australiano Daniel Sanders (Gas Gas) se impuso en una sexta etapa, disputada en Riad, que vio reducido su tramo cronometrado (especial) a 101 kilómetros debido "al mal estado de la pista", aventajando en 2'26" en ese punto a su compañero, el británico Sam Sunderland, quien amplía su ventaja en el liderato de motos.

Sunderland encara así la jornada de descanso con 2 minutos y 39 segundos de ventaja en la general sobre el austríaco Matthias Walkner (KTM), que finalizó tercero en la jornada de este viernes.

Un día que empezó con la decisión de Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del Dakar, de neutralizar las etapas de las motos y los quads a los 101 kilómetros de especial debido al "mal estado de la pista". "El mal estado de la pista debido al paso de coches y camiones en el día de ayer, sumado a las intensas lluvias de los últimos días, han provocado que la pista sea intransitable", informó la organización en un comunicado.

Ya en la quinta etapa, ASO decidió hacer lo propio para motos, quads y los vehículos que compiten en la categoría de clásicos; pero fue debido a las condiciones meteorológicas adversas que impedían volar a los helicópteros y, por ello, garantizar la seguridad de los pilotos.

Amenaza de suspensión por acto terrorista

Además, en lo extradeportivo, el Dakar vive momentos de dudas después de que el gobierno francés asegurase que hubieran preferido cancelar el Dakar ya que tienen la sospecha que la explosión que tuvo lugar en Arabia Saudí el 30 de diciembre y que afectó al vehículo de Philippe Boutron se puede tratar de un acto terrorista.

"Hay que permanecer muy alerta. Pensamos que podría haber merecido la pena renunciar a esta carrera deportiva. Los organizadores decidieron mantenerla y en este caso hay que ser prudentes", dijo el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en la cadena BFM TV.

Volviendo a la acción en pista, fue otra mala jornada para el actual campeón sobre dos ruedas, el argentino Kevin Benavides (KTM), dejándose 5'31" respecto a Sanders.

Por su parte, al español Joan Barreda (Honda) le vino bien la neutralización ya que salió a la etapa "con mucho dolor" después de una dura caída en la jornada de ayer jueves que le hizo daño en uno de sus hombros. Finalizó 14º a 5'27" del ganador de la etapa.

Justo por delante de él quedó el mejor español en la general de motos. Lorenzo Santolino (Sherco), firmó un decimotercer puesto que le coloca sexto a 18 minutos y 22 segundos del líder Sunderland.

Cinco primeros clasificados de la sexta etapa:

1 – Daniel Sanders (AUS-Gas Gas): 51'43"

2 – Sam Sunderland (GBR-Gas Gas): a 2'26"

3 – Matthias Walkner (AUT-KTM): a 2'36"

4 – Pablo Quintanilla (CHI-Honda): a 3'15"

5 – Ricky Brabec (USA-Honda): a 3'19".

Clasificación general provisional tras la sexta etapa:

1 - Sam Sunderland (GBR-Gas Gas): 19h55'59"

2 - Matthias Walkner (AUT-KTM): a 2'39"

3 - Daniel Sanders (AUS-Gas Gas): a 5'35"

4 – Adrien Van Beveren (FRA-Yamaha): a 7'43"

5 – Pablo Quintanilla (CHI-Honda): a 17'44"

6 – Lorenzo Santolino (ESP-Sherco): a 18'22"

--

8 – Kevin Benavides (ARG-KTM): a 24'56"

9 – Joan Barreda (ESP-Honda): a 25'59".