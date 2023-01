El Campos Racing anuncia que el jovencísimo piloto Enzo Deligny se incorpora a su estructura para disputar la temporada 2023 de F4 Spain. Deligny pilotará uno de los Tatuus T-021 de Campos junto a los ya confirmados Noah Strømsted y Jesse Carrasquedo Jr.

Deligny nació en Shanghái en el seno de una familia formada por un padre francés y una madre china el 17 de abril de 2008. Deligny, que efectuó sus primeros pasos en competición a la edad de cinco años, compitió en su China natal antes de trasladarse con su familia a vivir a Los Ángeles. La joven promesa rápidamente escaló en las diferentes categorías de karting en los Estados Unidos venciendo el campeonato Challenge of the Americas en 2019 y 2020. En Europa, el piloto integrante del Red Bull Junior Team también dejo enseguida impronta de su talento al imponerse en el Champions of the Future en 2021. Ya en 2022 ganó en carreras del WSK – Euro Series y WSK – Super Master Series. Además, también terminó segundo en el certamen continental europeo.

Esta nueva temporada promete ser otro apasionante capítulo en la historia de Campos Racing pues la estructura de Alzira defenderá los títulos de pilotos y equipos. Nikola Tsolov y Hugh Barter fueron campeón y subcampeón con los monoplazas de Campos Racing, que también alcanzó el campeonato por equipos. El certamen, que ha programado siete citas puntuables, arrancará oficialmente en Spa-Francorchamps el próximo mes de mayo.

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing): ”Estamos muy contentos de poder contar con un piloto como Enzo (Deligny) con un palmarés en el karting internacional de más alto nivel impresionante. Llevamos un tiempo trabajando con él para prepararlo de la mejor manera posible para la temporada 2023. Va a ser un año muy exigente en el que vamos a defender los títulos logrados el año pasado. Agradecer la confianza tanto a Enzo como al Red Bull Junior Team por haber apostado por nosotros para dar sus primeros pasos en monoplazas. Vamos a dar el máximo para extraer todo el potencial de Enzo y que tengamos una exitosa alianza para llevarle a lo más alto del automovilismo.”

Enzo Deligny (Piloto de Campos Racing en F4 Spain): “Estoy entusiasmado de poder formar parte de Campos Racing en mi primer año en monoplazas. Esta categoría de F4 va a ser todo un reto para mí, pero estar en el sitio adecuado hace de esta transición una experiencia que merece la pena disfrutar. Me gustaría agradecer al máximo el apoyo y confianza que me ha brindado Adrián Campos Jr, también a Andreu Romera por ayudarme desde el día 1 y a mi ingeniero José Pérez “Josete” por llevarme siempre a dar el máximo, y por supuesto a todo el resto del equipo Campos Racing por hacerme sentir en casa inmediatamente. También estoy muy orgulloso de poder seguir trabajando junto a mi coach Lorenzo Travisanutto. ¡A tope desde ya!”