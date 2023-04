Todo listo para el estreno de la F1 Academy la próxima semana en el circuito austriaco de Spielberg, y con las dos valencianas -únicas españolas en la parrilla- dispuestas a dar espectáculo para pelear por los podios y las victorias. Si este martes Marta García y Nerea Martí completaban el Top-3 de la primera jornada en el circuito Paul Ricard de Le Castellet (Francia), este miércoles cerraron también las tres últimas sesiones entre las mejores.

Marta García, dominadora en Montmeló, se quedó a 88 milésimas del mejor tiempo de Abbi Pulling, sin rival en Le Castellet, en la segunda sesión, y Nerea Martí volvió a acabar en el Top-5 de la general del día, después de haber sido tercera, quinta y sexta. En total, las 15 pilotos de las cinco escuderías, entre las que está Campos Racing, completaron más de 850 vueltas sin descanso antes del inicio de la temporada la semana que viene en el Red Bull Ring.

Abbi Pulling, de Rodin Carlin, marcó el mejor tiempo del evento con un 1:26.163 en la segunda sesión de la mañana, por delante de Marta García, de PREMA Racing, a 0.088 milésimas. "Han sido dos días de test impecables y creo que hoy hemos vuelto a dar grandes pasos, después de trabajar en algunas cosas con la puesta a punto" , dijo Pulling en la web oficial de este nuevo campeonato femenino de monoplazas. "Nunca he dejado de estar en lo más alto de la tabla de tiempos en toda la prueba, así que no puedo pedir mucho más".

Simulación de carrera de Marta García

Por su parte, Marta García, del Prema Racing, añadió: "Ha sido un buen día y con los neumáticos nuevos esta mañana he sido la más rápida por unas tres décimas. Hemos mejorado en lo que teníamos que mejorar y estoy contenta. Todavía tenemos que revisar algunos pequeños detalles, pero en la segunda tanda también he salido con neumáticos nuevos y he sido la segunda más rápida, con Abbi a sólo 0,088 por delante de mí".

"También hemos hecho algunas simulaciones de carrera para comprobar de cara al Red Bull Ring de la semana que viene y tengo buen ritmo. Estoy contento con el trabajo de los dos últimos días. Todavía tenemos que trabajar en algunos pequeños detalles que marcan la diferencia, pero tengo muchas ganas de que llegue la semana que viene", comentó la de Dénia.

Nerea Martí completó otra buena jornada, pero no pudo desbancar a Marta García en la tabla de tiempos. Adrián Campos Jr resumía así los dos días de test para su equipo: "Han sido dos días positivos en los que hemos probado muchas cosas, todavía nos estamos acostumbrando a los neumáticos Pirelli, pero después de este test creo que sabemos un poco más. El primer evento es la semana que viene, así que tendremos que trabajar muy duro para sacar el máximo del coche y estar listos para la primera carrera. Creo que con Nerea y Lola tendremos que luchar por estar entre los cinco primeros. Maite ha mejorado mucho en todos los entrenamientos y será un reto para ella porque no conoce la pista, pero estoy seguro de que será competitiva al final del fin de semana".

MEJORES TIEMPOS DEL MIÉRCOLES

Posición Piloto País Escudería Mejor tiempo Vueltas

1 Abbi Pulling GBR Rodin Carlin 1:26.163 57

2 Marta García ESP PREMA Racing 1:26.230 61

3 Lena Bühler CHE ART Grand Prix 1:26.502 67

4 Lola Lovinfosse FRA Campos Racing 1:26.593 58

5 Bianca Bustamante PHL PREMA Racing 1:26.625 62

6 Nerea Martí ESP Campos Racing 1:26.659 58

7 Hamda Al Qubaisi ARE MP Motorsport 1:26.697 53

8 Jessica Edgar GBR Rodin Carlin 1:27.073 54

9 Chloe Grant GBR ART Grand Prix 1:27.140 64

10 Carrie Schreiner DEU ART Grand Prix 1:27.144 67

11 Chloe Chong GBR PREMA Racing 1:27.227 42

12 Amna Al Qubaisi ARE MP Motorsport 1:27.253 59

13 Maite Cáceres URG Campos Racing 1:27.275 54

14 Emely de Heus NLD MP Motorsport 1:27.363 55

15 Megan Gilkes CAN Rodin Carlin 1:27.543 45