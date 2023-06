El español Álvaro Bautista (Ducati) ganó la carrera 2 del Mundial de Superbike, en el circuito de Misano Marco Simoncelli, con más de ocho segundos de ventaja sobre el turco Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), que demuestran que el piloto español es ahora mismo imparable de cara al título mundial.

El dominio de Bautista es absoluto, consiguiendo el 'hat-trick' en Misano, que es el cuarto de la temporada, y que significan el décimo triunfo seguido del piloto de Talavera y el número 14 en las ultimas 15 carreras disputadas.

Tras los dos primeros clasificados del mundial, el italiano Alex Bassani (Ducati) se hizo con la tercera plaza del podio confirmando la superioridad de las Ducati en pista.

El español Xavi Vierge (Honda) se aupó hasta la quinta plaza, mientras que Isaac Viñales (Kawasaki) cerró la carrera en el puesto 16. En la clasificación general, Bautista tiene ahora 298 puntos por 212 de Razgatlioglu y 150 de Andrea Locatelli.

La próxima cita del Mundial de Superbikes será el el circuito Donington Park en el Reino Unido entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Gran susto de Iker Lecuona

El valenciano Iker Lecuona (Honda) no pudo participar tras el accidente sufrido en la Superpole. En la séptima vuelta Lecuona sufrió una caída en la curva 8 tras un contacto con Petrucci. El incidente provocó una bandera roja que señalaba el final de la carrera, en la que los pilotos sólo habían completado siete vueltas. Iker fue trasladado al Centro Médico del circuito, donde se le diagnosticó una lesión en la cadera izquierda y una contusión en el tobillo izquierdo. Por lo tanto, se consideró que el español no estaba en condiciones de competir en la segunda y última carrera del día.

"No me encuentro muy bien, pero tampoco demasiado mal, lo bueno es que no hay nada roto"

"Tuvimos una fuerte caída en la carrera de la Superpole y ni siquiera fue culpa mía, ya que otro piloto me golpeó por detrás. He tenido que ir al centro médico y me han declarado no apto para la segunda carrera", explicó el valenciano Iker Lecuona en declaraciones facilitadas por el equipo HRC. "No me encuentro muy bien, pero tampoco demasiado mal. Lo bueno es que no tengo nada roto, y esto es lo más importante. Por otro lado, tengo una contusión en un músculo de la pierna y algunos hematomas aquí y allá, así que es mejor que no camine durante dos o tres días y que descanse completamente. Pero al fin y al cabo esto son las carreras".

"Lo positivo del fin de semana es que hemos ido mejorando en todo momento: he seguido encontrando feeling con la moto de nuevo y estábamos luchando cuando me he caído. Ahora nos centramos en recuperarnos a tiempo para Donington. Dependiendo de mis sensaciones dentro de unos días, veremos si puedo empezar con algún entrenamiento ligero, en la bicicleta o en el gimnasio, o tengo que esperar más. Pero confío en poder estar plenamente en forma para Donington", concluyó el expiloto de MotoGP.

Supersport

En Supersport, Jorge Navarro finalizó octavo y decimoctavo en las carreras del fin de semana, en la segunda tras una caída. Y Álvaro Díaz, que no pudo acabar la del sábado, concluyó vigésimo primero este domingo.