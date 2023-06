El piloto valenciano procedente del Mundial de Moto3, Carlos Tatay (Pertamina), conquistó este domingo Jerez con su primera victoria en el Europeo de Moto2. Una vez apagadas las luces del semáforo Tatay no realizó una de sus mejores salidas, pero consiguió mantenerse en las posiciones de podio y volver a la posición de líder en el transcurso de la primera vuelta. Desde ese instante Tatay comenzó a marcar una distancia con el grupo principal de carrera, llegando a rodar en solitario prácticamente desde el inicio de la prueba hasta la bandera de cuadros. Una gran prueba de pilotaje y perseverancia logrando sacar hasta cuatro segundos a sus competidores directos.

Carlos Tatay logró su primera victoria en el Campeonato Europeo de Moto2, consiguiendo ascender un nuevo peldaño en la lucha por el campeonato en la segunda posición con un total de 61 puntos en la general. La cuarta prueba del JuniorGP de la categoría de Moto2 se llevará a cabo en el Circuito de Portimao, el 2 de julio, con doble carrera a las 12 y a las 15 horas (horario local), y 16 vueltas cada una.

“Esta ha sido la carrera en la que más tranquilo he estado a lo largo de todas las anteriores. Tengo un equipo que me ha ayudado para saber canalizar y gestionar todos los nervios que he ido acumulando desde el inicio del Campeonato. Este fin de semana sabíamos que desde la primera salida a pista que las sensaciones eran muy buenas. No hemos dejado nada en el box y hemos trabajado juntos para lograr esta victoria, sin ellos no lo hubiera podido lograr. Hemos logrado hacer un fin de semana perfecto”, comentó el piloto valenciano, que estuvo acompañado en el podio por Yeray Ruiz y Senna Agius.

En el Europeo de Stock, que comparte parrilla con las Moto2, se proclamó ganador Eric Fernández, piloto del FAU55 Tey Racing del subcampeón del mundo de 125cc en 2007, el valenciano Héctor Faubel.

Doblete en el podio de Junior GP para el líder Ángel Piqueras

Otro valenciano, el piloto de Ayora Ángel Piqueras (Estrella Galicia 0,0) y el manchego David Almansa (KTM) se repartieron las victorias en las dos carreras de Júnior GP, el Mundial Junior de Moto3. En la primera carrera, Piqueras superó al murciano Álvaro Carpe (Husqvarna), segundo clasificado, y al también valenciano Adrián Cruces (KTM), tercero, su primer podio con el Finetwork Racing.

Almansa se hizo con el triunfo en la segunda carrera de esta categoría, por delante de Carpe, que de nuevo fue segundo; y de Piqueras, quien, con una tercera plaza, logró su segundo podio del día.

European Talent Cup

La carrera inicial de las dos del día de la European Talent Cup la ganó el español Máximo Martínez Quiles (Honda), mientras que la segunda posición la ocupó su compatriota Brian Uriarte (Honda), quien, a su vez, fue el vencedor de la segunda carrera de esta copa, en la que el segundo lugar lo ocupó el italiano Guido Pini (Honda) y el tercero Martínez Quiles.

El piloto del Aspar Team Junior Máximo Quiles continúa como líder de la European Talent Cup después de ganar la primera carrera de Jerez y terminar tercero en la segunda. El líder de la European Talent Cup Máximo Quiles ha repetido triunfo en Jerez, después de haber ganado las dos carreras de València, y lo ha hecho desde la pole nuevamente. A Quiles se le ha escapado el triunfo en la segunda carrera por 88 milésimas, pero con estos resultados mantiene el liderato de la categoría por un punto. Su compañero de equipo, el italiano Dodò Boggio, ha competido en todo momento con el grupo de cabeza, pero nuevamente se ha encontrado con la cuarta plaza como máximo resultado posible. El italiano encadena cinco cuartas posiciones consecutivas, lo que le permite situarse quinto, a cinco puntos del tercero.

Ciento treinta pilotos han participado este fin de semana en Jerez el Finetwork FIM JuniorGP, certamen que ya ha pasado anteriormente por los circuitos de Estoril (Portugal) y València (que cerrará un año más el curso) y que también acoge el Campeonato de Europa Stock.