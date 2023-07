El Campos Racing afronta ya las últimas horas antes de tomar parte en la séptima y antepenúltima prueba de la temporada 2023 de FIA Formula 3. La escudería de Alzira entra ya en el momento álgido de la temporada, no solamente por las altas temperaturas que acostumbran a afectar al circuito de Hungaroring a finales de julio sino también porque la lucha por el título efectúa ya sus últimos pasos. El Campos Racing pondrá en pista los tres Dallara para la competitiva y joven alineación de pilotos conformada por Pepe Martí, Christian Mansell y Hugh Barter.

Martí es sin duda uno de los pilotos más fuertes de la presente campaña en todo tipo de circunstancias. El piloto español es segundo en la clasificación tras haberse situado en los puntos en las seis citas precedentes del calendario.

Martí arrancó a lo grande la temporada con su primera victoria en la categoría en Baréin. Tras una séptima posición en Australia, que se produjo tras una soberbia remontada, Martí retomó la senda ganadora en las calles monegascas y posteriormente en su cita de casa en Barcelona. Tras otro buen botín de puntos en Red Bull Ring, el barcelonés regresó al podio en Silverstone, donde fue tercero. Martí cuenta con 92 puntos en su casillero y espera poder recortar los 36 puntos que le lleva el líder del campeonato, Gabriel Bortoleto, del que es el más duro y cercano adversario.

Compañeros de escudería

Los australianos Christian Mansell y Hugh Barter han mejorado paulatinamente sus prestaciones carrera a carrera. Mansell sumó sus primeros puntos en Melbourne y les dio continuidad en Barcelona y Spielberg. Pero sin duda, Mansell brindó su mejor versión en Silverstone, donde fue tercero y quinto. Barter se situó en los puntos por primera vez en Red Bull Ring con una octava posición. Apenas una semana después, Barter pasó por meta sexto en Silverstone en condiciones meteorológicas cambiantes y difíciles.

El circuito de Hungaroring es muy complicado y de características completamente diferentes a las de Silverstone y Red Bull Ring. Es estrecho y está compuesto por una sucesión de curvas encadenadas que no dan respiro alguno a los pilotos. El circuito húngaro es descrito a veces como el “Mónaco sin muros” por la dificultad que entraña adelantar, y no es extraño que la clasificación sea este fin de semana de gran importancia. La recta principal es muy corta al mismo tiempo, lo que impide refrigerar los neumáticos y aumenta su desgaste y degradación, pese a que el asfalto no es particularmente abrasivo.

Pirelli ha escogido el compuesto P Zero Amarillo, compuesto medio

Tanto los entrenamientos libres como la clasificación tendrán lugar el viernes a las 09:55 y 15:10 respectivamente. La carrera Sprint se disputará el sábado a las 09:50 mientras la Feature race del domingo está programada a las 08:25. Todos los horarios son en huso español. La acción del fin de semana se podrá seguir en directo a través de DAZN.

Declaraciones

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing) ha comentado: “El campeonato nos depara una nueva oportunidad de poder seguir nuestra gran temporada en dicha categoría, en lo que es la tercera prueba en este mes de julio. Pepe está realizando una brillante campaña y por ello es segundo en la clasificación general. Queremos acercarnos a Bortoleto. Christian nos dio su mejor versión en Silverstone y creo que hay que contar con él para otro gran fin de semana en Hungaroring. Hugh sigue haciendo rápidos y evidentes progresos en la categoría y pienso que los puntos los tiene otra vez al alcance de la mano en Hungría.”

Pepe Martí (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 3), por su parte, se ha referido a la carrera de Hungría: "Tras nuestro podio en Silverstone afronto con mucha moral las carreras de Budapest. No hemos tenido un solo fin de semana que podamos denominar como negativo en lo que llevamos de año y espero que podamos seguir en la misma tónica y con la misma velocidad en Hungría. Budapest fue un buen circuito para nosotros el año pasado, así que con nuestras mejoras de la presente campaña confío en que podamos luchar por un buen resultado.”

Christian Mansell (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 3): “Me encuentro en plena forma para Hungría. El coche se comportó de manera soberbia en Silverstone así que esperamos darle continuidad para esta prueba. ¡Deseando comenzar!”.

Hugh Barter (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 3): “Tras dos fines de semana consecutivos en los puntos, tanto el equipo como yo afrontamos esta cita confiados. Es un circuito muy difícil para adelantar así que la clasificación será determinante para poder sacar todo el partido a las carreras, así como gestionar bien el nuevo compuesto medio durante la carrera.”

Fórmula 2

El Campos Racing pasa al ataque en la cita de la FIA Formula 2, que tendrá lugar en Hungaroring con ocasión del Gran Premio de Hungría de F1. Kush Maini y Ralph Boschung ponen rumbo al trazado de Mogyoród con moral, pese a algunas desafortunadas últimas carreras en Barcelona, Spielberg y Silverstone. El dúo de Campos Racing atacará al máximo para regresar a las posiciones de honor del campeonato.