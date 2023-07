El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota GR) en coches y el valenciano Tosha Schareina (Honda CRF) en motos han reeditado el título de campeones de la Baja España Aragón.

En una edición con solo dos días de competición, condicionada por la convocatoria de las elecciones generales, los resultados de las especiales de esta jornada han certificado la superioridad de ambos pilotos, que han vuelto a ser los más rápidos en recorrer los caminos de la provincia de Teruel.

Coches

En coches, Nasser Al-Attiyah ha demostrado la capacidad que posee para recuperarse, tras una irregular actuación en las dos etapas del viernes que no le ha permitido liderar la clasificación hasta la primera especial de este sábado.

El catarí, en su última carrera con Toyota, ha cumplido con los pronósticos y ha logrado su sexta victoria en la Baja España Aragón, tras haber acabado la prueba con un tiempo de 6:18:37.

“Estoy muy contento por esta victoria, la sexta aquí en la Baja España. Es increíble haber ganado, ha sido una edición con récord de participación, con Audi, Toyota y Ford y con los mejores pilotos del mundo”, ha comentado el catarí. “Es la última carrera para mí con Toyota. Quiero agradecer el trabajo de mi equipo durante estos últimos seis años y estoy muy agradecido por todo lo que me han dado”.

El brasileño Lucas Moraes (Toyota Hilux), que hasta el viernes estaba al frente de la general, ha conseguido el segundo puesto del podio tras finalizar a 1:43 minutos del vencedor.

El tercero ha sido para Carlos Sáinz (Audi Sport) a 9:17 minutos, la cuarta plaza para el lituano Vaidotas Zala (Mini Cooper) a 9:51 y completó el 'top-5' el portugués Joao Ferreira (Mini Cooper) a 11:08.

Nani Roma (Ford Ranger) ha finalizado la Baja España Aragón 2023 en séptima posición a 11:56 minutos del líder e Isidre Esteve ha sido 17º a 28:37.

Motos

En motos, Tosha Schareina sigue agrandando su palmarés y consigue su segundo título en la Baja España Aragón, tras el logrado la pasada edición, entonces con GasGas.

El valenciano no ha dado oportunidad alguna a sus rivales y ha marcado el ritmo a seguir en las cuatro etapas disputadas entre el viernes y el sábado, ganándolas todas y situándose en lo más alto de la clasificación general con un tiempo de 7:02:56.

"Me he sentido muy cómodo durante todo el día, he podido distanciarme poco a poco. En la SS-2 hemos sufrido mucho porque el terreno estaba muy roto tras el paso de los coches y camiones pero estamos aquí, hemos ganado por segunda vez y estoy feliz”, ha comentado el valenciano.

En segunda posición figura el también español Lorenzo Santolino (Sherco 450), a 10:09 minutos, mientras que el tercero en la general es el luso Rui Gonçalves (Sherco 450) a 15:21.

La cuarta posición la ocupa el francés Neels Theric (Kove Rally) a 23:15 minutos y quinto es el español Sergi Sangrà (KTM 450) a 26:42.

Quads

En quads, Juraj Varga ha logrado su primera victoria en la Baja España Aragón tras un final de carrera en el que Kevin Giroud ha perdido todas las opciones al triunfo en la última especial. En ella se ha dañado el brazo derecho, ha sufrido problemas de frenos y ha perdido más de siete minutos que le han dejado finalmente segundo en la clasificación general. El podio en esta categoría de quads lo ha completado Toni Vingut.

Sara García ha logrado el triunfo en féminas, Joan Pedrero lo ha hecho en la categoría Maxi Trail mientras que Brian Gómez ha hecho lo propio en Trail.