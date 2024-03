La nueva señal de la DGT: conoce qué significa y evita multas

Después de muchos sin años apenas novedades en cuanto a señales de tráfico, la Dirección General de Tráfico ha anunciado modificaciones de cara al próximo año. Es verdad que hacía falta una modernización en la señalización de tráfico, hay nuevas señales que se modificarán por motivos de sexo, pero también hay una nueva que puede ser muy importante para la conducción en carretera. La previsión inicial es que el Gobierno apruebe en los próximos meses un nuevo Real Decreto y que, a mediados del próximo año, entre ya definitivamente en vigor para instaurar las modificaciones.

Esta nueva señal que hasta ahora no existía, puede ser muy importante. Es la señal P-33 que informa del "peligro por la proximidad de un tramo en el que frecuentemente la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debido a niebla, lluvia, nieve, humos, etc…". Esta nueva señal, que puedes ver sobre estas líneas, muestra la mitad de un vehículo inmerso en un conjunto de líneas perpendiculares que reflejan la falta de visibilidad o la entrada en una especie de banco de niebla. En realidad, esta señalización ya existía anteriormente, pero con un vehículo rodeado por puntos negros que, sin embargo, hoy podría confundirse ya con la nueva señalización de Zonas de Bajas Emisiones, por lo que ahora con estas dos nuevas señales no hay confusión posible.

Otras novedades

¿Cómo van a ser las nuevas señales que aprobará la DGT? ¿Sabes su significado?. Todo apunta a que a mediados de 2023, podrían entrar en vigor y es importante conocerlas. Por ejemplo, será nueva la señal de 'Peligro por la proximidad', que será en el tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones. También tendrás que estar atento a los jabalís: peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad, tratándose en una proporción muy significativa de jabalíes.

Por otra parte, peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras; así como peligro por la proximidad de uno o varios pasos para peatones; también peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por ancianos, como un centro dedicado a la tercera edad, una residencia, etc; o peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, como una escuela, una zona de juegos, etc.