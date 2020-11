Carlos Sainz padre: "Si hay un equipo capaz de reaccionar en poco tiempo es Ferrari"

Agencia ATLAS

El piloto de raids, Carlos Sainz padre, ha hablado sobre su situación y la actualidad del mundo del motor en un acto publicitario para una marca de relojes. También sobre el futuro de su hijo en la Fórmula Uno, al volante de un Ferrari. "Carlos confía plenamente que si hay un equipo capaz de reaccionar en poco tiempo es Ferrari. No tuvo ninguna duda. Cuando el equipo más histórico o más especial de la Fórmula Uno como es Ferrari te llama a la puerta y pregunta si quieres competir, creo que la respuesta es muy sencilla".Además, el piloto aseguró que su reto esta temporada sigue siendo el Dakar, aunque admitió que "probablemente dentro de poco tenga otros retos" que no quiso especificar."No lo puedo decir todavía, no es seguro", explicó ante la insistencia de los periodistas.