Otro lío monumental de Susana Guasch

La periodista Susana Guasch está protagonizando una dura polémica en las redes sociales después de haber publicado un comentario en Twitter sobre la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador español, por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales.



Este es el primer tuit, que se puede calificar de sexista, que ha provocado comentarios acusando a Susana Guasch de ridiculizar a los hombres, muchísimos de ellos escritos por mujeres: "Rubiales se carga a Lopetegui. Se confirma: los hombres son conscientes de que no pueden hacer dos cosas a la vez". Este comentario tiene más cerca de 4.800 respuestas.



Pero no contenta con ello, la periodista de La Sexta ha publicado otro tuit que destila cierto tono burlesco con respecto a los comentarios que los usuarios de Twitter han hecho sobre el primero. Guasch escribía otro comemntario tratando de explicar el anterior, y el resultado casi ha sido peor: "OFENDIDOS MÍOS: El que NO puede hacer dos cosas a la vez (por lo visto y siempre en clave de humor) es Lopetegui. Selección y Real Madrid. No Rubiales, que ha hecho lo que le ha parecido conveniente. No me parecía tan difícil de entender".





Rubiales se carga a Lopetegui. Se confirma: los hombres son conscientes de que no pueden hacer dos cosas a la vez. — Susana Guasch Llovensà (@sguasch) 13 de junio de 2018