Este Mundial en medio de las competiciones ligueras podrá contar con futbolistas en pleno nivel de forma... y otros que no estarán por lesión. Uno de los principales motivos por los que no abrazar este nuevo campeonato del mundo es precisamente el de que se tendrán que paralizar las competiciones domésticas para albergar el Mundial en una fecha atípica, para después regresar a sus clubes para seguir con sus ligas al inicio de 2023.

Muchos de estos futbolistas experimentarán un bajón físico, sobre todo los que lleguen lejos con sus países, a la vuelta de Qatar por la exigencia del campeonato, pero muchos otros se han encontrado con estos problemas antes en este inicio de temporada, por lo que no podrán cumplir uno de los sueños de cualquier futbolista, el representar a su nación en un Campeonato del Mundo. Entre los nombres más destacados se encuentra la estrella de la Roma de Mourinho y uno de los puntales de Argentina, Paulo Dybala. El mediapunta albiceleste sufrió un desgarro muscular con los romanos y se perderá la cita mundialista. Entre otras de las figuras de Argentina que tendrán difícil recuperarse antes de la convocatoria final son Lo Celso (Villarreal) y Ángel Di María (Juventus).

Otra de las selecciones que pierde figuras clave en la medular es Francia, que finalmente no podrá contar con Paul Pogba (menisco rodilla derecha) y N'Golo Kanté (isquiotibiales), ambos parte de la columna vertebral de Francia en el Mundial de 2018 que conquistaron en Rusia. Son duda el meta del Milan Mike Maignan (pantorrilla izquierda), que de llegar bien podría disputarle el puesto al ya veterano Lloris y Varane, que salió lesionado y entre lágrimas en su último encuentro disputado con el Manchester United, pero que tras las pruebas realizadas se ha visto que no era tan grave su lesión, por lo que podría aparecer en las lista de Deschamps de recuperarse a tiempo.

En el grupo de España los combinados nacionales tampoco han podido escaparse de la sombra de las lesiones. Oyarzabal, pese a aparecer en la prelista de Luis Enrique, tiene prácticamente imposible llegar al Mundial por la rotura de ligamento cruzado que arrastra desde la temporada pasada con la Real Sociedad. También lo tendrá complicado Gerard Moreno, que no levanta cabeza esta temporada con su lesión en los isquiotibiales, de la que recayó en octubre. Alemania lamenta la baja de Werner, caído en el último encuentro de la fase de grupos de Champions y que no reaparecerá en los terrenos de juego hasta 2023. El joven talento del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, Florian Wirtz (ligamento cruzado), acelera para recuperarse y poder estar en la lista definitiva.

Una de las eternas favoritas, y que cada año va quemando oportunidades es Bélgica, que tiene entre algodones a Romelu Lukaku (flexor) que este año casi apenas ha disputado minutos con el Inter. En su mismo grupo está encuadrada Marruecos, que tiene en duda a dos de sus estrellas jugando en la liga española. El delantero del Sevilla Youssef En-Nesyri, que tiene afectado el tendón de Aquiles y Ez Abde (rotura de fibras) que se está perdiendo las últimas jornadas con Osasuna y llegará justo a Qatar. En el mismo grupo, y para casi acabar con el sueño de pasar de la fase inicial de Canadá, se perderá con casi total seguridad el Mundial Alphonso Davis (rotura de fibras), lateral del Bayern Múnich y principal estrella del combinado norteamericano.

Uno de los baluartes defensivos de los últimos años es Diego Carlos, que por fin tenía la oportunidad de disputar un campeonato del Mundo y que se lo perderá por una lesión en el tendón de Aquiles en uno de sus primeros partidos con la camiseta del Aston Villa. También de la Premier, pero defendiendo los colores de Inglaterra, Ben Chilwell no podrá estar disponible para Southgate por una lesión muscular que sufrió en el partido de Champions que enfrentaba a Chelsea con el Dinamo de Zagreb.

De nuestros vecinos peninsulares destaca la baja de Diogo Jota (pantorrilla). El delantero del Liverpool, que no suele ser titular pero siempre aporta desde el banquillo y que ve puerta con mucha facilidad, tendrá que ver el Mundial desde casa. Los lusos se encuentran encuadrados con Corea del Sur cuya estrella, Heung-Min Son, es duda por un golpe en el ojo que, en principio, no debería privarle de su tercer Mundial. Quien sí lo tiene más difícil, aunque no descartado del todo es Araújo, pilar de la zaga del Barça y que se lesionó el aductor del muslo derecho precisamente con Uruguay y que le obligó a operarse si quería tener opciones de llegar a tiempo.

Del grupo A destaca en Senegal la bajas de Keita Baldé, ahora en el Spartak de Moscú y relacionado en múltiples ocasiones con el Valencia CF, por una sanción de dopaje. Del mismo grupo y también lesionado de la Roma es el neerlandés Wijnaldum, que tan solo disputó 12 minutos con los Romanos antes de fracturarse la tibia.

También se lo pierden, pero no por lesión

Te puede interesar: Valencia CF ¡Saltan las alarmas con la lesión de Cavani!

El gran nombre que se viene a la cabeza es el de Haaland. La estrella del City defiende los colores de Noruega, que no logró la clasificación al Mundial de Qatar tras perder ante Países Bajos y perder la oportunidad de disputar la repesca. Su compañero Odegaard también tendrá que verlo desde casa, pese a ser una de las grandes figuras de la Premier, y del fútbol mundial.

La gran sorpresa, sin duda, fue la no presencia de toda una campeona del mundo como Italia, que perdió en la repesca ante Macedonia del Norte. Nos quedaremos sin ver a figuras de la Serie A como Barella o Chiesa, que brillaron en la Eurocopa que consiguió la 'azzurra' hace tan solo un año. Se lo perderá también el guardameta del PSG Donnarumma y el centrocampista del Chelsea Jorginho. A quienes posiblemente no volvamos a ver en un Mundial será a la pareja de centrales formada por Bonucci y Chiellini, con 35 y 38 años respectivamente, una de las parejas más icónicas del fútbol de selecciones.