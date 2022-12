La primera vez, a nadie le llamó demasiado la atención. El 16 de mayo de 2021, el PSG jugaba el penúltimo partido de aquella Ligue 1 frente al Stade Reims, pero Idrissa Gana Gueye (Dakar, Senegal, 1989) no participó debido a una presunta "gastroenteritis", según el parte médico facilitado por el club parisino. Ha sido esa, gastroenteritis, siempre una palabra mágica para justificar cualquier tipo de ausencia en un vestuario cuyo motivo no se quería desvelar. Pero a veces también se trata de una dolencia real y por tanto no había motivo aparente para la sospecha.