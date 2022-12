Lionel Scaloni compareció ante los medios en la previa del partido de cuartos de final frente a Países Bajos. El técnico argentino se mostró molesto con las filtraciones publicadas en el día de ayer que alertaban de una lesión de Rodrigo De Paul.

Sobre esto, Scaloni declaró: "En principio, el entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada. Es muy extraño que digan algo de Rodrigo de Paul. Vamos a ver hoy en el entrenamiento para decidir hoy, no sé de dónde salen estas informaciones. Es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido. De Paul se entrenó ayer y veremos qué decisión tomo yo. No me atrevería a decir si está o no está, nunca se sabe. Los jugadores que no se entrenan siempre lo hacen por precaución. Sí tenemos claro que el jugador que salga a la cancha tiene que estar en las mejores condiciones".

Sobre el partido que podría plantear Van Gaal (marcaje personal) para tratar de controlar a Leo Messi, Scaloni dijo: "Veremos mañana qué pasa en el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente siempre. Sí que dentro del partido siempre hay variantes tácticas. No me quiero adelantar porque una cosa es decirla y otra hacerla".

Nula participación de Dybala: “No ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo, pero Paulo está bien, en condiciones de ser alineado. No hemos tenido la posibilidad de ponerlo. Tenemos 26 jugadores e intentamos que entren los que en cada partido. El desarrollo del juego va cambiando y al final no es lo que uno pretendía cuando empezó el partido”.