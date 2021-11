Gal Gadot interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en 'Blancanieves y la leyenda del cazador', la nueva versión que está preparando Disney sobre este famoso cuento.

El portal Deadline detalló este miércoles que Gadot se unirá como villana al reparto de esta película en el que ya aparecía la actriz latina Rachel Zegler, la elegida para ser Blancanieves. Zegler y Gadot se pondrán a las órdenes del director Marc Webb en esta película que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores de carne y hueso.

La variada filmografía de Webb incluye títulos de comedia romántica como '500 días juntos' (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como 'The Amazing Spider-Man' (2012) y 'The Amazing Spider-Man 2' (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

'Blancanieves y los siete enanitos' (1937), basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta imprescindible de la historia de la animación. La narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas 'Mirror Mirror' (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o 'Blancanieves y la leyenda del cazador' (2012), con Kristen Stewart.

El papel de Blancanieves consolida el fascinante ascenso en el cine de Zegler, que en su primer papel en Hollywood encarnará a María en la versión de 'West Side Story' que Steven Spielberg estrenará en diciembre. Zegler formará parte también de la secuela de la cinta de superhéroes 'Shazam!' (2019).

Por su parte, Gadot es una de las actriz más cotizadas en Hollywood gracias a sus triunfales papeles en 'Wonder Woman' (2017) y 'Wonder Woman 1984' (2020). Gadot estrenará la semana que viene en Netflix 'Red Notice', una comedia de acción en la que comparte protagonismo con Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. En sus proyectos futuros sobresale una nueva película sobre Cleopatra en la que se reunirá con Patty Jenkins, la directora de las dos cintas sobre Wonder Woman.