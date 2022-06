El director de cine Fernando Méndez-Leite ha sido elegido nuevo presidente de la Academia de Cine, en sustitución de Mariano Barroso, con el apoyo de 348 académicos de la institución --de un total de 820 votos--.

Por primera vez en la historia de la institución se habían presentado cuatro candidaturas: las encabezadas por Valérie Delpierre, Luisa Gavasa, Teresa Medina y el propio Méndez-Leite. Méndez-Leite (Dirección) formaba equipo con Rafael Portela (Producción), que será vicepresidente primero, y Susi Sánchez (Interpretación), como vicepresidenta segunda.

El recuento de votos se ha cerrado con la participación de 820 académicos, de los 1.846 con derecho a voto, lo que supone una participación del 44%. El proceso electoral ha tenido "una altísima participación", según la Academia, en relación al proceso anterior de junio de 2018, cuando 353 académicos ejercieron su derecho a voto. La terna formada por Mariano Barroso, Rafael Portela y Nora Navas, única candidatura, fue la que mayor respaldo recibió hasta el momento en la historia de la Academia, con 315 votos.

En esta misma jornada también se ha procedido a la renovación de la mitad de la Junta Directiva. La Asamblea ha estado abierta únicamente a los académicos, que han podido votar online y por correo, y que también han podido ejercer su derecho a voto durante la celebración de la Asamblea. Desde la Academia se ha explicado que ha sido una de las jornadas más "participativas" de los últimos años. Desde las 10.00 hasta las 11.30 ha estado abierta la urna en la sede de Madrid para los académicos con derecho a voto --miembros numerarios, miembros supernumerarios, miembros de honor y miembros asociados--.

La candidatura de Méndez-Leite se ha impuesto a la de Valérie Delpierre (Documental), quien se presentaba acompañada por Amparo Climent (Interpretación) y Alicia Luna (Guion), mientras que Luisa Gavasa (Interpretación) contaba con el respaldo de Juan Vicente Córdoba (Dirección) y Virginia Yagüe (Guion). Además, la candidatura presentada por Teresa Medina (Dirección de Fotografía) se completaba con Pilar Pérez Solano (Documental) y Cristina Rodríguez (Diseño de vestuario) y estaba formada sólo por técnicos.

Política de continuidad

Tras anunciarse su elección, el nuevo presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha asegurado que apostará por una política de "continuidad" respecto a su predecesor, Mariano Barroso, si bien reconoce que en el tema del audiovisual --productoras, plataformas-- hay "un melón que es peligrosísimo abrir".

"Llevemos a los niños al cine o no, estamos luchando contra o a favor de una nueva realidad en la que estamos inmersos todos. No se puede cerrar los ojos a la evolución de los tiempos, ni a los cambios tecnológicos, ni a la forma de ver cine y exhibirlo. Las plataformas y las grandes productoras están produciendo también audiovisual, y eso habría que estudiarlo mucho", ha señalado. "Si entran o no en la Academia, ahí habría que aquilatar mucho. ¿Entra 'Roma'? ¿Entra 'El irlandés'? Es un tema metafísico y resulta muy difícil, mientras el material sea malo no hay problema pero si ya empieza a ser bueno...", ha comentado con humor el cineasta.

En cualquier caso, Méndez-Leite entiende que ese debate de las películas de plataformas está "abierto" en la Academia, aunque "tenga que circunscribirse lo más posible al cine, que es su campo". "Pero es algo que volverá a salir en la junta directiva, en el momento que hay otras personas representando distintas especialidades, y puede que haya nuevas sensibilidades y opiniones distintas", ha apuntado.

La gala de los Goya

Pese a que ha reconocido que necesitará un tiempo de aclimatamiento para empezar a abordar los distintos problemas, ha avanzado que este lunes ya habrá la primera reunión y en ella saldrá el tema de los Premios Goya, ya que esta misma semana se anunció que en 2023 viajarán de nuevo a Sevilla.

"Los Premios Goya son el escaparate de la Academia, no lo único pero sí lo que da mayor visibilidad, y hay que cuidar que es un tema difícil de abordar", ha explicado el cineasta, remarcando que esa dificultad viene de la organización de las galas. "Rara vez salen al menos a mi gusto, que soy muy exigente con ese género", ha indicado, bromeando con el hecho de que en 2006 él fue el encargado de dirigir la gala y "fue una pesadilla".

En la mañana de este sábado también se han celebrado en la sede de Zurbano elecciones para elegir a los nuevos miembros de las Comisiones de Especialidad. El académico más votado de cada especialidad pasa a ser vocal en la junta directiva con un mandato vigente hasta 2026. Se renuevan así la mitad de los componentes de la Junta Directiva de la institución, formada por dos vocales por cada una de las quince especialidades, un presidente y dos vicepresidentes.