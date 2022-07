La todopoderosa franquicia Marvel anunció este viernes durante la Comic-Con de San Diego (EEUU) la llegada de dos nuevas etapas en su universo cinematográfico, la ‘Fase 5’, que contará con 12 nuevas ficciones entre series y películas, y la ‘Fase 6’, que concluirá en 2025.

Antes, la serie ‘She Hulk’ y la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’ cerrarán este otoño la actual ‘Fase 4’ de Marvel, que durante dos años ha contado con éxitos descomunales como la última película de ‘Spider-Man’ o la aclamada ‘WandaVision’.

El 17 de febrero de 2023, ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ arrancará con su estreno el nuevo ciclo de la factoría de superhéroes.

Luego, en primavera, seguirá ‘Secret Invasion’, cuyo tráiler con el carismático Samuel L. Jackson se dio a conocer hoy; y más adelante, en verano, será el turno de ‘Guardians of The Galaxy 3’, ‘Echo’ y la esperada ‘The Marverls’.

En el Centro de Convenciones de San Diego, donde esta semana se celebra la feria más importante de la industria del entretenimiento, la expectación por conocer el futuro de la marca más rentable del cine era máxima.

Miles de fanáticos hicieron cola bajo el sol de California hasta bien entrada la tarde (algunos durante la madrugada) para hacerse con uno de los asientos en el Hall H, donde se organizan las presentaciones más importantes de la Comic-Con.

"He venido desde Nueva York, siempre he querido ir a una Comic-Con y ahora que mis hijos son mayores puedo hacerlo sin preocuparme", comentaba en la entrada a Efe una asistente, Sarah, disfrazada de Capitana Marvel.

Escuchar de cerca a los protagonistas de las películas, reunirse con otros fanáticos y ser los primeros en ver los tráilers de los próximos lanzamientos es el objetivo de los miles de fans -más de 100.00 según la organización- que durante esta semana se han reunido en San Diego.

Kevin Feige, el máximo responsable de la división cinematográfica de Marvel, apareció puntualmente sobre el escenario para poner el colofón a la feria.

"Estoy increíblemente emocionado. Hace tres años estuvimos aquí y ha pasado mucho tiempo desde entonces. Hubo momentos en los que pensé '¿Volveré a estar alguna vez en el Hall H?' y la respuesta es, gracias a Dios, sí", dijo ante el aplauso emocionado de los seguidores.

Feige se acompañó de enormes pantallas para explicar, mediante ejes cronológicos, el final de la ‘Fase 4’ y el plan de la ‘Fase 5’ de su universo, cada vez más complicado por la maraña de películas y series con las que Disney, propietaria de Marvel, está explotando su exitosa fórmula.

A continuación, un festín de tráilers, apariciones de actores y promesas ocuparon la hora y media de presentación.

Seis películas y seis series de televisión

En total, la ‘Fase 5’ de Marvel contará con seis películas y seis series de televisión.

Por la gran pantalla pasarán ‘Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023)’, ‘Guardians Of The Galaxy Vol. 3’ (2023), ‘The Marvels’ (2023), ‘Blade’ (2023), ‘Captain America: New World Order’ (2024) y ‘Thunderbolts’ (2024), esta última sobre un desconocido grupo de villanos que pretenden pasar por superhéroes.

Durante las esperas entre lanzamientos, los apasionados podrán seguir disfrutando de la saga en la plataforma Disney+, que estrenará media docena de ficciones: ‘Secret Invasion’, ‘Echo’, la segunda temporada de ‘Loki’, ‘Ironheart’, ‘Agatha’ y ‘Daredevil: Born Again’.

'Avengers' regresará en 2025 con dos nuevas películas

Pero los planes del estudio no acaban ahí y Feige aprovechó la presentación para desvelar que ya tienen diseñada la ‘Fase 6’ de su saga, que arrancará con el regreso de ‘Los Cuatro Fantásticosr’ al cine.

Aunque la gran noticia de esa nueva etapa es que después de firmar una de las películas más taquilleras de la historia ‘Avengers: Endgame’ (2019) -solo superada por ‘Avatar’-, los ‘Avengers’ volverán en 2025 con dos nuevas películas ‘The Kang Dynasty’ y ‘Secret Wars’, esta última como broche final de su complejo (y lucrativo) universo.