Tenía solo nueve años cuando Mara Wilson interpretó a Matilda, una capacidades mentales extraordinarias, en 1996. Antes, en 1993, fue la protagonista de otro personaje entrañable, Natalie, la niña pequeña en la 'Señora Doubtfire'.

También participó en 'Milagro en la ciudad' o 'A Time to Heal', pero cuando tenía 12 años decidió alejarse del mundo del cine. "Actuar en películas no es muy divertido. Haciendo la misma cosa una y otra vez hasta que, a los ojos del director, esté 'bien hecho'. No permite mucho la libertad creativa", explicaba en 2012.

Mara Wilson, que actualmente tiene 35 años, dejó las cámaras para centrarse en la escritura y ha publicado unas memorias 'Good Girls Don't' en las que habla sobre su pasado y reflexiona sobre los daños colaterales de ser una estrella infantil. "No creo que puedas ser una estrella infantil sin sufrir daños", subrayó en una entrevista para 'The Guardian'.