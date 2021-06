Telecinco quiso homenajear a Mila Ximénez con una entrega especial en 'Viernes Deluxe'. La colaboradora falleció este miércoles a los 69 años como consecuencia de un cáncer de pulmón y en el programa compartieron cómo ha sido trabajar con ella durante todos estos años y mostraron alguno de sus mejores momentos y varios audios que envió a sus compañeros.

El formato escogió aquellas notas de voz en las que se podía percibir a Mila en estado puro. Uno de ellos iba dirigido a María Patiño después de un enfrentamiento: "Tú no me vas a vetar a mí, hoy has tenido un mal día, estás triste o lo que sea, tú y yo nos vamos a ver toda la vida. No te metas en mi trabajo, querida, y me encanta que seas tan valiente, querida. Que últimamente hablas como la Campos, querida".

Otro de los audios que se escucharon fue uno que compartió con Belén Rodríguez hablando de una pregunta que le hizo Patiño sobre una intervención de Kiko Matamoros en el programa: "De repente me pregunta María: '¿Qué es lo que más te ha impactado de lo que ha dicho?'. Me pilló, qué quieres que te diga. Estaba hablando con Jorge y no la vi. ¿Tú te crees la pregunta de mierda que me hizo. ¿Qué le contesto yo a la hija de la gran puta?".

Uno de los más divertidos fue un fragmento que envió, de nuevo, a Belén Rodríguez antes de entrar en 'Gran Hermano VIP' y que al escucharse desencadenó los aplausos de los espectadores: "Belén me tienes que animar a que me ponga un balón gástrico. Es la única forma de que pierda peso en la casa. Voy a llamar mañana al médico para ver si me lo puede poner el martes. Estoy comiendo como una cerda todo el día".

En el clip también hablaba de su compañero Jorge Javier Vázquez: "No está de acuerdo y me dice que por qué me obsesiono con el cuerpo. 'Por qué te obsesionas tú hijo de la gran puta'. Él se está mirando para comprarse una casa y yo estoy a ver si me meto en la casa de Guadalix con instagramers de la puta mierda, porque vaya gente con la que me voy a meter. Yo creo que no voy a firmar porque yo no estoy en esto ahora", añadió mientras el plató se llenaba de risas.