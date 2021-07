TVE ha desvelado este jueves el misterio: la ciudad de Benidorm acogerá la preselección española para el próximo Festival de Eurovisión. En un encuentro con los medios desde la ciudad alicantina, la pública ha hecho oficial su plan de resucitar la esencia del festival de Benidorm y convertirlo por primera vez en el concurso que elegirá al representante español en el certamen europeo, al estilo de San Remo en Italia, el último país vencedor del certamen.

El anunciado evento ha contado con la presencia de la eurovisiva Ruth Lorenzo, el presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, la directora de contenidos Amalia Martínez de Velasco, y el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, así como el alcalde de la ciudad, Antonio Pérez. "La música siempre ha estado ligada a esta ciudad. 62 años después del nacimiento del festival de Benidorm, vuelve la ilusión de la mano de la Generalitat valenciana y de un gigante audiovisual como es TVE", ha dicho este último.

En su intervención, Pérez Tornero ha explicado cómo se gestó este plan renove de Eurovisión en España: "En una visita a Valencia, con la idea de desenraizar TVE y apoyar a la gente, me encontré con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y pensamos juntos cómo podíamos potenciar gente joven, empleo, salir de esta pandemia, recobrar la ilusión... Y al presidente Puig se le ocurrió que por qué no Eurovisión en Benidorm". "Por qué no unir la nostalgia de Benidorm con una apuesta por transformación del futuro de la música, que es el afán de RTVE", añadía.

El presidente de TVE ha expresado que se trata de una apuesta "por la transformación del futuro y por hacer visible a la gente joven, al mundo de la música y al mundo de la cultura". Tornero se ha mostrado optimista con esta esperada renovación: "Se puede aspirar a ganar. Venimos aquí a darle la oportunidad a la música joven española para que se proyecte en Eurovisión". "Cuando se sale a jugar algo hay que salir a ganar", ha añadido.

"Queremos colocar al Festival de Eurovisión en otro nivel"

"Este día representa un cambio en la manera de elegir a los representantes en el próximo Festival de Eurovisión", ha empezado diciendo Martínez de Velasco, que añadía: "No hace falta que diga lo importante que es Eurovisión para TVE. Si había alguna duda, lo quiero remarcar". La directiva ha reconocido que Eurovisión "es uno de los eventos donde conectamos con la audiencia joven, que es portadora de grandes talentos".

Tras años de malos resultados y todo tipo de selecciones, ha insistido en la voluntad de renovación: "Nuestro cometido es cuidar de Eurovisión, hacerlo crecer, ponerle mucho foco, ambición y cariño. Efectivamente, nos queremos colocar a otro nivel. Queremos establecer unos objetivos a largo plazo y una planificación anual". "El Festival de Eurovisión se tiene que preparar desde el día después de que se celebre", ha insistido.

Tres galas que se celebrarán a principios de 2022

Aunque no se han desvelado demasiados detalles de esta preselección, la directora afirma que buscan "una formula que combine buenas canciones, artistas solventes (consagrados y noveles) y apostar por el sonido actual. Vamos a constituir un grupo de trabajo compuesto por expertos que hay en la casa. Vamos a apoyarnos en asesoría externa, sobre todo en la dirección musical. Queremos hacer de este Festival un éxito".

Además de avanzar que nombrarán "una nueva persona como jefe de delegación de la UER", la directora de contenidos ha avanzado el plan inicial de esta nueva etapa: En concreto, se celebrarán tres galas, dos semifinales y una final, que se retransmitirán en directo por "todas las plataformas de TVE". Habrá un jurado mixto con expertos y la opinión del público, aunque no descartan "un jurado internacional". La presentación de las canciones se verá en otoño en Playz y las galas se verán a principios de 2022. "Queremos contar con la industria discográfica y el apoyo de todos para convertir este Festival en lo que debe ser", ha expresado.