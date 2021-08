Ana María Aldón regresó este fin de semana a 'Viva la vida' después de que su marido, José Ortega Cano, haya estado en el centro de la polémica. La pasada semana se lanzaron desde 'Sálvame' acusaciones contra el torero, sobre el que se afirmó que habría dado "mala vida" a Rocío Jurado. De hecho, María Patiño aseguró que fue Amador Mohedano el que le había dado esta información, lo que provocó después la llamada del hermano de la más grande completamente indignado contra la colaboradora.

Al igual que Amador, Ana María no se ha cortado y se ha dirigido directamente a Patiño, de la que asegura que "ha metido la pata hasta el corvejón". "Estás haciendo acusaciones muy graves. Públicamente y delante de toda España, está acusando a mi marido de ser un maltratador", comenzaba diciendo tajante Aldón.

La tertuliana de 'Viva la vida' lanzaba una advertencia clara a la presentadora de 'Socialité': "Vas a tener un problema, ya te aviso. No estés tan tranquila porque no solamente va a ser Amador Mohedano". "No se puede hacer esas cosas. Tan profesional que eres. Tienes que tener unas pruebas y luego con las pruebas ya hablaras", insistió Ana María.

Aldón aprovechó también para hablar de los escritos de Rocío Jurado en los que supuestamente habla de Ortega Cano: "El hecho es que se han encontrado ciertos documentos unos meses después del fallecimiento de Rocío Jurado en el año 2006, pero yo en el año 2012 conozco a Rocío Carrasco en la boda de la sobrina de mi marido y ella se hablaba con él". Era entonces cuando lanzaba una pregunta: "Yo me pregunto: ¿Qué pasó para que antes sí le hablara y luego dejara de hablar a mi marido?".