Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada, se ha convertido en el centro de la polémica debido a unas palabras sobre Vox en 'La fábrica', el programa que conduce Gabriel Rufián en YouTube. La creadora de contenido, conocida por no tener pelos en la lengua, respondió sin tapujos a las preguntas del político y llegó a asegurar que la solución para acabar con Vox era "matar", "¿Está mal matar? Sí, a veces no. Es que veo que o matamos o nos matan a nosotros", afirmaba en su habitual tono irónico sobre la formación de ultraderecha. Ante el revuelo generado, Quesada matizaba en sus redes sociales: "Hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizás esta situación no la requería", se explicaba.

Por su parte, Rufián se desmarcó de las declaraciones de la youtuber en 'laSexta Noche': "Evidentemente, yo no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", expresaba el político, que no obstante intentaba justificar el discurso de la también actriz: "El mayor odio que ejerce 'Soy una pringada' es hacia ella".

El de Esquerra no dudaba tampoco en criticar "a los que hablan de libertad y luego se sorprenden tanto cuando alguien la ejerce de una manera tan brutal como Esty Quesada". De igual manera, aseguró que su programa es de entrevistas y no un debate. "Otra cosa es que usted no comparta pero escucha estas declaraciones y no dice nada", apuntó Hilario Pino.