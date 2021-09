Miguel Frigenti se encuentra en el ojo del huracán en estos momentos. Tras su último enfrentamiento con Isabel Rábago en la gala del jueves de 'Secret Story', los colaboradores de la cadena han tomado partido por uno o por otro. Sin embargo, este asunto ha pasado a un segundo plano después de que Lorena Edo, concursante de 'GH 14', denunciara públicamente los ataques que Frigenti y su madre le dedicaron durante su paso por el concurso.

Este domingo 'Viva la vida' se hizo eco de los vídeos que Lorena publicaba esta semana en Twitter, y en los que se ve al colaborador de 'Sálvame' junto a su madre insultándola por su aspecto físico: "No te pondría a hacer bolos, te pondría en un zoo", le decían entre otras perlas Frigenti y su madre.

El programa habló con Lorena, pero también con otras dos exconcursantes de 'Gran Hermano', Miriam y Dessiré. Ambas también sufrieron el bullying de Frigenti. La primera recuerda que, además de llamarle "dientes de caballo y todo eso", el tertuliano tuvo una actitud machista: "Yo entro en la casa y me iba a casar. Como luego tuve un romance con un chico, me llamó puta, zorra...", explicó Miriam, que recuerda que Miguel hacía "montajes de vídeos conmigo y la cara de un caballo".

La segunda de ellas fue atacada por su condición de transexual. "No es una mujer, aún le queda mucho para ser considerado Gremlin. Vaya esperpento de carne con ojos. Da asco verlo", escribió Frigenti en Twitter. "Me sorprende muchísimo que alguien del colectivo LGTBI me atacara con el tema de que soy un tío.Los comentarios que a mí me hicieron son totalmente denunciables", afirma Dessiré.

Tras conocer estos testimonios, Emma García afirmó sorprendida: "Me he quedado... Que no sé para dónde tirar". El resto de colaboradores condenaron las palabras de Frigenti, pero Diego Arrabal fue más allá: "Este hombre no puede estar sentado en un plató de televisión. Es una barbaridad lo que le hace a la chica de 'Gran Hermano'".