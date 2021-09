Sofía Cristo regresó a 'Secret Story' para pedir perdón. Después de su expulsión disciplinaria por agredir a Miguel Frigenti, la DJ mostró su arrepentimiento por este desafortunado momento que protagonizó en la última gala de 'Cuenta atrás': "Fue un comportamiento vergonzoso, estoy muy arrepentida. No se puede justificar con nada".

"Espero que la gente me perdone. En un momento de tensión, creo que a todo el mundo se le puede ir la cabeza y no controlarlo. Me gustaría que se me diese una segunda oportunidad para demostrar que puedo estar a la altura de lo que los espectadores esperan de mí. Estoy decepcionada conmigo misma", aseguró Cristo en la conversación que tuvo con Jorge Javier en el primer tramo de la gala 4 del reality, explicando qué haría si pudiese dar marcha atrás: "Evidentemente, lo último que hubiera hecho es ponerme así y llegar a esa tesitura".

A lo largo de la entrevista, Cristo se mostró dispuesta a pedirle perdón a Miguel Frigenti tras lo acontecido, añadiendo que recibiría educadamente al periodista en el caso de que fuese expulsado: "Le saludaría cordialmente porque lo cortés no quita lo valiente. Al final, ha sido compañero y hemos tenido muchos momentos de complicidad, a pesar de que su actitud y su estrategia no me han gustado. Es una persona que lleva al límite los sentimientos de las personas".

"No recuperaría como amigo a Miguel Frigenti porque sus valores y principios no van con mi persona, pero siempre tendré un trato cordial con él", afirmó la DJ, que también aseguró estar agradecido con Emmy, Lucía Pariente y Fiama por intentar pararla.

Al respecto a las críticas que Bárbara Rey le hizo a Luis Rollán por, supuestamente, no mover ni un dedo por su hija, Sofía expresó no estar de acuerdo con su madre, explicando qué paso con el periodista en este momento: "Él estaba en 'La playa' y se supone que él no pudo escuchar ni ver nada".