Aunque la quinta edición de 'El Desafío' ya tiene su casting cerrado, por los pasillos de Antena 3 se rumorea que Iñaki Urdangarin podría haber mantenido conversaciones para participar en el programa. Así lo desveló durante la tarde de este domingo Pilar Vidal en 'La Roca', en medio de un debate en el que también participaba Juan del Val, miembro del jurado en el exitoso formato que produce 7 y Acción ('El Hormiguero').

"Se hablaba de que iba a venir. Juan lo sabrá. Aquí, lo que se hablaba en los pasillos de Antena 3, es que le habían hecho una oferta o se había ofrecido para ir a El Desafío", aseguró Vidal en el programa de Nuria Roca, afirmando que su información procedía de "una buena fuente".

Debido a su relación con el programa de Antena 3, Juan del Val reaccionó al rumor sobre el supuesto fichaje de Urdangarin: "En general, cuando se habla de estos temas, no sé de nada. Pero cuando sé de uno, ves el enorme desconocimiento de la gente que dice que hay rumores buenos". "A lo mejor se han iniciado conversaciones o a lo mejor no", dejó caer el colaborador.

A la vuelta de una pausa publicitaria, Juan del Val insistió en que desconoce si el exmarido de la infanta Cristina ha mostrado interés en el programa de Antena 3: "Estabáis hablando de que hay una información muy buena de que Iñaki Urdangarin iba a ir a 'El Desafío'. Yo trabajo ahí, y en general me suelo enterar de los nombres bastante antes que el resto. Es posible que en esta ocasión no. Pero os juro que ese nombre no se lo he oído a los responsables del casting".

"A lo mejor a mí no me lo han contado", añadió el escritor, que no obstante, sí se enteró del fichaje de Victoria Federica antes de que saltara a los medios: "Lo de Victoria lo sabía, obviamente, pero no lo dije". "En este caso, os aseguro que no tengo ni la más mínima idea porque no lo he oído", aseguró en 'La Roca'.