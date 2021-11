Isabel Torres compartió este lunes con sus seguidores que le han dado dos meses de vida después de una larga lucha contra el cáncer de pulmón. Su publicación conmocionó a gran parte de la audiencia, que le envió todo su apoyo, y tras su anuncio, esta misma tarde se ha sabido que la actriz será entrevistada en 'Sábado Deluxe', donde explicará cómo se encuentra.

A principios de semana, Isabel Torres quiso compartir en redes sociales el pronóstico de los médicos sobre el cáncer de pulmón: "Me han dado dos meses de vida". La publicación se llenó de muestras de cariño de sus fans a los que se dirigió: "Quiero darles las gracias a todos por todo lo que habéis hecho por mí. Si no salgo, ha sido un placer conocerlos y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida", detalló en el vídeo.

En la emisión de este fin de semana, la protagonista de 'Veneno' acudirá al plató de Telecinco para conversar con María Patiño y los colaboradores, a partir de las 22:00 horas. El propio programa ha confirmado su visita, en la que dará todos los detalles de su estado y explicará cómo está siendo su tratamiento y su lucha contra la enfermedad.

La intérprete se ha mostrado ilusionada ante la propuesta del programa y ha asegurado que no se va a rendir: "Estas expuesta a que te quede un mes, dos meses y si me han dado dos meses, intentaré que sean cuatro. No se puede tirar la toalla. Cambia la perspectiva de todo", ha explicado en un vídeo del formato.