El crimen de Rocío Wanninkhof y su investigación policial están siendo objeto de debate tras la emisión de 'Dolores. La verdad sobre el Caso Wanninkhof', el documental de Telecinco y HBO Max sobre el caso. Este viernes, 'Sálvame' quiso tratar el asunto con un testimonio que nunca antes había comparecido ante los medios.

Tony Jurado, novio de la joven asesinado, charló con Carlota Corredera sobre cómo fue el proceso policial posterior al hallazgo del cadáver: "Ahora con el tiempo veo que aquello fue un auténtico circo", detalló en el programa de Telecinco.

El hombre fue uno de los principales sospechosos de la policía y explicó cómo lo trataron y los abusos que sufrió: "En la comisaría entró un niño, pero salió otra cosa. En los interrogatorios, yo ya ni comprendía lo que decía o lo que me decían. Yo sufrí maltrato por parte de la Guardia Civil. Te metían tal opresión para intentar variar la versión que te llamaban 'perro judío' que hasta te daban golpes, Me tiraron de las orejas, chocaron mi cabeza contra la mesa...".

Jurado no dudó en ocultar el gran dolor que le ocasionó el asesinato de su pareja y que se convirtiese en el principal sospechoso de la investigación: "Me sacaron el alma. Me decían que me iba a comer el marrón, que iba a ir a la cárcel", añadió mostrándose aún dolido por todo lo que tuvo que soportar en su momento y cuando era muy joven.