Kiko Matamoros soltó una afirmación que retumbó entre sus compañeros de programa. En la última entrega de 'Sálvame', el tertuliano afirmó que Makoke tuvo que abandonar de manera forzosa TVE, donde trabajó como presentadora de 'Música Sí', tras rechazar pasar unos días com Julio Iglesias.

El polémico colaborador afirmó que su expareja fue apartada de sus labores tras declinar una propuesta del cantante: "La echaron porque hubo un señor cantante que quiso que fuera un fin de semana a Valencia a pasarlo con él. No quiso y el lunes estaba en la calle. Esa es la verdad", expresó en un primer momento sin afirmar el nombre del artista.

A raíz de la insistencia de sus compañeros de programa, Matamoros mencionó las iniciales del exmarido de Isabel Preysler y reconoció que no tenía temor a ciertas represalias: "Puedo decir el nombre y verás cómo no me demanda", expresó. Marta López mostró su al explicar que posteriormente Makoke y Julio Iglesias tuvieron una relación sentimental: "Me parece extraño que la echaran del programa por eso si, como luego hemos sabido, ella pasó tiempo junto a él".