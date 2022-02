Dardo acudió a ‘First Dates’ a buscar el amor. De antepasados italianos y argentinos, asegura que le ha gustado siempre cantar ópera y que le interesa el arte. También se considera un ‘ligón’ y buscaba una mujer que le sirva de musa.

De primeras a Carlos Sobera ya le han sorprendido las cejas y el pelo de Dardo, pero su cuerpo le ha dejado sin palabras. “Pareces salido de Marvel, cómo un coloso de Rodas”, ha asegurado el presentador ante el volumen del comensal.

Tampoco la candidata, Natalia, se llevó una gran primera impresión de Dardo: “Lleva demasiada gomina”, dijo. Pero lo peor llegaría después con la retahíla de piropos que le lanzó desde que se inició la cena.

"Tus labios son como dos pétalos de rosa. Tus ojos son como un amanecer y tus pestañas me llegan al alma”, le dijo nada más sentarse a la mesa.

Natalia afirmaba que “tantos cumplidos me dan un poco de alergia”, y pudo comprobar que Dardo era “un romántico asqueroso, empalagoso, de los que abren la puerta a la chica”.

La guinda de Dardo

El italo-argentino aseguró que aparcaba el romanticismo a la hora de acostarse con una chica pues “en el sexo me considero un Lamborghini, me gusta la potencia. Me gusta comerme a la chica, soy salvaje… Si tiene un perfume bueno casi me llego a estrellar con el coche”.

Por último, Dardo se arrancó a cantar ópera. La cara de Natalia era todo un poema, y aún así decidió darle una segunda oportunidad. Ver para creer.